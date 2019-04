TÉMOIGNAGE - "Je ne tremble pas mais j'ai des blocages", Alain, retraité, souffre de la maladie de Parkinson

Mayenne, France

En Mayenne, plus de 800 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson. La recherche avance, fait des progrès pour atténuer certains symptômes. Mais il y a un domaine dans lequel la souffrance des malades ne recule pas, c'est le regard des autres. Une campagne nationale de communication vient d'être lancée pour informer et sensibiliser le grand public.

Avril est le mois de la maladie de #Parkinson ! De nombreuses animations sont prévues ! #Santé#MondayMotivation

Trouvez celles près de chez vous ➡ https://t.co/uu8C1ztd40pic.twitter.com/8E1gdsBLm2 — LNA Santé (@LNA_Sante) April 8, 2019

Alain Ferron est l'un des 800 malades mayennais, ça fait 9 ans qu'il souffre de Parkinson : "quand on dit qu'on a la maladie de Parkinson, le réflexe des gens qu'on rencontre c'est de penser tout de suite aux tremblements. Moi, je ne tremble pas mais j'ai des blocages et l'impossibilité de faire des gestes simples. L'élocution également qui est très difficile. Le corps semble tétanisé. On vit en permanence avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je vais bien et puis soudainement tout peut se détraquer".

"Changeons de regard", c'est le thème de la campagne nationale de communication. Le regard des autres sur ce handicap est empreint de préjugés et d'incompréhension dans certaines situations poursuit-il : "les difficultés viennent tellement vite qu'on peut comparer notre attitude à quelqu'un d'alcoolisé et ça peut faire aux gens. Si ça m'arrive dans un magasin, je le dis, je dis que je souffre d'un gros problème de santé et j'ai l'impression d'avoir ainsi clarifié la situation".

En Mayenne, l'association France Parkinson organisera samedi après-midi des conférences au Palindrome à Laval.