Témoignage : l'épilepsie une maladie encore mal connue

La Rochelle, France

Quentin se rappelle de sa première crise. C'était en 1997, il avait 7 ans. "J'étais chez ma grand-mère, je jouais aux dominos avec elle et je suis tombé soudainement". Surprise, cette dernière a appelé les pompiers. Puis les médecins ont posé le diagnostic.

Au Moyen-âge les gens pensaient que les personnes épileptiques étaient possédées par le diable

Quentin accepte de parler ouvertement de sa maladie depuis trois ans. "J'ai l'impression que les gens ont peur de cette maladie, il y a comme un tabou. Par exemple, au Moyen-âge les gens pensaient que les personnes épileptiques étaient possédées par le diable". L'explication est bien plus rationnelle, l'épilepsie est une maladie neurologique chronique. "Ce sont des petits filaments, des petits neurones dans le cerveau qui s'entrechoquent et créés des décharges électriques, c'est comme un coup de jus", vulgarise Quentin.

50 syndromes épileptiques

Et il existe près de 50 syndromes épileptiques. Les crises peuvent prendre diverses formes. Les crises les plus connues sont les tonico-cloniques. "Celle où on tombe au sol, où on tremble, où on bave mais il en existe beaucoup d'autres, insiste Quentin. On peut avoir des absence, bouger son bras brusquement, se raidir etc." Certains feront plus de crises d'épilepsies que d'autres, les causes des crises sont différentes.

Aucun souvenir des crises

"On m'a diagnostiqué de l’épilepsie nocturne". Ses crises surviennent principalement pendant son sommeil. Mais il arrive également à Quentin d'en avoir en journée. Il ne pourrait pas dire précisément quand, parce que les personnes épileptiques ne se souviennent jamais de leur crise. "Je sais que j'ai fait une crise de jour il n'y a pas longtemps. Je regardais un match de foot avec des amis. Ils m'ont raconté que j'étais figé, le regard dans le vide. Et quand je suis revenu à moi, on m'a décrit dans quel état je me trouvais et je n'y croyais pas." Quant aux crises d'épilepsies nocturnes, Quentin s'en aperçoit lorsqu'il se réveille avec des traces de morsures dans la bouche ou une migraine.

Plongé dans le coma à quatre reprises

Quentin a longtemps renié sa maladie. "Parce que j'avais décidé de vivre comme tout le monde, mais ce n'est pas possible". Quentin souffre de troubles de la mémoire, de la concentration et se doit d'avoir une excellente hygiène de vie. Il a été plongé dans le coma, pendant quelques jours, à quatre reprises. "La première fois c'était après une fête. Mélanges d'alcools, cannabis, la totale. Je rentrais de soirée tard, vers 6 heures du matin. Mais le sommeil c'est très important quand on fait de l'épilepsie. Et donc mon corps n'a pas accepté".

Quentin a également fait un coma après avoir fait une crise d'épilepsie qui a duré cinq à six jours. "On dit que c'est 'être en état de mal'. Ma voisine a appelé les pompiers après avoir entendu des bruits étranges chez moi."

Il vit seul mais selon lui il n'y a pas de danger hormis celui de se cogner contre un meuble. "Je connais une dame, elle vit seule, sa maison n'est pas adaptée à la maladie, et elle souvent des points de suture. L'hôpital l'a connaît très bien".

Quels gestes adopter en cas de crise

L'association Epilepsie France détaille sur son site les gestes à adopter en cas de crise :

Dégagez l'espace autour de la personne. Protégez la tête (placez un coussin ou un vêtement replié sous la tête). Desserrez ses vêtements, col, ceinture.

Enlevez les lunettes, si la personne en porte.

Dès que possible, mettez la personne en position laté­rale de sécurité (PLS).

Rassurez la personne pendant la période de confusion qui peut suivre le retour à la conscience.

Mais également ce qu’il ne faut pas faire :