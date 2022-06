TEMOIGNAGE - "La mort de mon frère a permis à d'autres personnes de vivre"

"Il avait 36 ans, il était en pleine forme. Un décès brutal, inattendu qui a fait basculer notre vie en très peu de temps." C'était aussi un mercredi 22 juin. Il y a six ans. Le frère de Rajae a eu un accident de voiture, il est mort trois jours après. Durant ces trois jours, sur les conseils d'une amie, Rajae a parlé avec ses parents du don d'organes. Pour elle, c'était évident. Pour ses parents, c'était plus compliqué : "Pour des parents, c'est quelque chose d'impossible à penser que de perdre son enfant. C'est vrai que ce n'était pas évident pour eux donc c'était bien qu'on ait pu évoquer le don d'organes avant la mort de mon frère car sinon cela aurait été encore plus compliqué."

Le cœur, les deux reins et le foie ont été prélevés. Et Rajae a su ce que sont devenus les organes de son frère : "A l'agence de biomédecine, ils sont vraiment super. Dès le lendemain de la greffe, ils m'ont appelée pour me tenir au courant. Ils m'ont dit que les greffes s'étaient bien passées et que je pouvais appeler quand je voulais pour avoir des nouvelles des personnes greffées." La Rouennaise précise : "Evidemment, c'est anonyme donc on ne sait pas si ce sont des hommes, des femmes, ni l'âge ni le lieu. Par contre, on sait si ça va bien."

C'était quelqu'un de généreux, j'ai toujours dit qu'il aurait donné un rein de son vivant.

Si il y a plus de donneurs identifiés et plus de prélèvements d'organes depuis le début de l'année, le taux d'opposition des familles augmente aussi depuis 2020. Pour sa part, Rajae explique avoir mieux accepté le décès de son frère avec ce don d'organes : "J'ai l'impression que sa mort n'aura pas servi à rien et qu'il aura permis à d'autres personnes de vivre. C'était quelqu'un de généreux et j'ai toujours dit qu'il aurait donné un rein de son vivant. Même si on ne s'était pas dit si on donnerait nos organes ou pas."

Depuis la mort de son frère, Rajae donne toujours le même conseil : "Parlez du don d'organes! Ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on va mourir et ça évitera aux proches, si il y a un drame, d'avoir à choisir." Professeure d'espagnol, elle est référente citoyenneté dans son collège de Rouen et, dans ce cadre, elle parle du don d'organes à ses élèves : "Cette année, il y a eu un travail de fait sur toutes les classes de 3ème, en collaboration avec le CHU. Un débat a été organisé et une infirmière coordinatrice est venue expliquer en quoi consistait le don d'organes."

La loi française veut que chacun est donneur à sa mort sauf si il a exprimé son refus de son vivant, soit en s'inscrivant sur le registre national des refus, soit en informant ses proches. Plus de 66.000 personnes en France vivent grâce à un don d'organe. Et 11.000 sont sur la liste d'attente nationale pour une greffe, parfois depuis plusieurs années.