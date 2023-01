Témoignage : le personnel des Urgences de l'hôpital de Châteauroux au bord de la rupture

"Ca m'arrive de poser le téléphone et de prendre une pause juste pour pleurer". Sophie réajuste son masque. Cela fait 11 ans qu'elle est ARM. Assistante Régulation Médicale. Avec Julie, elles sont seize à se relayer au sein du service de l'hôpital de Châteauroux. "En ce moment, nous sommes quatre en journée et deux la nuit. Nous décrochons quand vous appelez le 112, le 15 ou le 116 117, le numéro des gens qui n'ont pas de médecin traitant dans l'Indre". Cela représente habituellement 450 appels par jour. Le 24 décembre, entre l'épidémie de Covid, de grippe et de bronchiolite, la fermeture des urgences d'Issoudun et la grève des médecins, la régulation de l'hôpital de Châteauroux a reçu 975 appels en 24h.

Moins de 8 euros de prime pour une nuit

"Parfois, il y a 6 ou 7 appels en attente. Ca peut être une grippe, mal aux dents, de la fièvre... Mais ca peut aussi être une crise cardiaque. Alors oui, c'est un stress permanent. Notre travail c'est de prendre les premiers renseignements et d'envoyer vers le médecin régulateur du SAMU ou bien vers le médecin du 116 117. Mais là encore, il y a de l'attente. Et les patients ne comprennent pas toujours" explique Sophie. Julie renchérit "On a le temps de crever ! C'est la phrase qu'on entend le plus dans la journée. Parfois, on fait venir un patient aux Urgences. Là, il a dix ou douze heures d'attente. Alors il nous rappelle de Urgences pour nous dire qu'il n'a toujours pas vu de médecin. Et on ne peut rien faire de plus".

"J'ai travaillé 72 heures la semaine dernière"

Sophie et Julie le reconnaissent sans fausse pudeur. Oui, elles craquent. "Je rentre chez moi, je dors. Parfois je pleure. Je n'ai plus envie de parler à mon mari tellement je suis fatiguée. la semaine dernière j'ai travaillé 72 heures. Pourtant, j'aime vraiment mon métier... mais les conditions sont très difficiles".

Sophie défend aussi son métier "passion", même si elle s'en veut de ne pas pouvoir apporter la réponse qu'elle voudrait aux patients : "Par exemple, nous faisons venir aux Urgences une dame de 97 ans qui a fait une chute et nécessite quelques points de suture, alors qu'on sait qu'elle va attendre dix heures sur un brancard. Pour moi, c'est être maltraitant..."

Les Urgences, justement. C'est là qu'officie Benjamin, infirmier. "Je passe la porte le matin et je revoie parfois les mêmes patients que la veille, qui attendent encore leur tour... C'est terrible".

"On est obligé de trier les urgences"

Le jeune homme est solide. Mais il sent qu'il pourrait flancher. "Je vois mes collègues craquer, les uns après les autres. On n'a pas assez de lits, pas assez de brancards. On doit trier les urgences vitales et celles qui le sont un tout petit peu moins..."

Comme cette fois où les "cinq brancards déchocages", réservés aux patients en urgence vitale, étaient tous occupés. "On a dû en mettre un dans le couloir... Parce qu'on a plus de place du tout. Parfois, on arrive le matin, on sait déjà qu'il n'y a plus aucun lit de disponible."

C'est comme cela que la semaine dernière, il a vu des patients attendre "au moins 36 heures aux Urgences". L'infirmier raconte la colère, la frustration, l'angoisse des patients et de leur famille, et parfois, les drames qui se nouent. "On a des gens dont l'état se dégrade beaucoup et qui passent soudain en Urgence grave".

Et puis parfois, rarement, il y a des patients qui ne peuvent être sauvés. A la question "Arrive t-il que des patients meurent sur des brancards", Sophie, Julie et Benjamin échangent un regard. "Joker" murmure l'une des ARM. Benjamin explique "Mes collègues infirmiers, le personnel, les médecins... nous faisons tout pour que ca n'arrive pas..." Une syndicaliste confirme : "C'est arrivé il y a quelques semaines. Ca ne veut pas dire que la personne ne serait pas décédée dans le service où elle aurait dû être prise en charge. Mais c'est traumatisant, oui".

"Je ne demande pas d'argent en plus. Juste de pouvoir bien faire mon métier"

Comment en est on arrivé à une telle situation. Les explications sont forcément multiples : le départ de nombreux personnels, découragés, après le covid**. La fermeture des urgences d'Issoudun** la nuit depuis début décembre. La grippe, la bronchiolite, le covid. Le manque de lits, qui s'aggravent d'année en année. Le fait que nous soyons un désert médical : les malades n'ont pas d'autres recours que les urgences et tardent souvent à se soigner donc arrivent avec des pathologies plus lourdes.

C'est tout cela que dénoncent Sophie, Julie et Benjamin. Payés en moyenne 1.800 euros par mois, ils ne demandent ni prime ni augmentation. "Si j'avais 500 euros de plus, ca ne changerait rien à mes conditions de travail. Je veux juste pouvoir exercer mon métier comme il faut et prendre en charge les patients comme il se doit. Je veux juste soigner des gens" répète Benjamin.

"Quand Agnès Firmin Le Bodo , la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, est venue en décembre à Châteauroux, elle nous a dit que ca irait mieux dans 10 ou 15 ans. On ne tiendra pas jusque là. Ce n'est pas entendable" s'agace Karine Jouhanneau, secrétaire de la section CGT de l'hôpital de Châteauroux. "Nos collègues mettent tout leur coeur dans leur travail, ils le font avec passion. Mais ils s'épuisent. Nous ne voulons pas montrer du doigt la direction de l'hôpital qui fait ce qu'elle peut. Mais nous dénonçons l'action du gouvernement qui aggrave la situation. Il faut encourager les embauches et pour cela revoir les salaires, pour que ces métiers soient attractifs et que l'hôpital retrouve le personnel dont il a besoin pour fonctionner normalement".

Des solutions maintenant, martèlent-ils. Parce qu'il y a urgence. Paroles de soignants au chevet d'"un hôpital public en souffrance", au cœur d'un territoire déjà fébrile en matière de santé.