Témoignage : "Ma maman a contracté le Covid-19 à l'hôpital de Pithiviers, elle en est morte"

Le 24 janvier, une habitante de Rouvres-St-Jean (Loiret) âgée de 89 ans, est décédée du Covid-19 à l'hôpital de Pithiviers. Elle y avait été admise un mois plus tôt, pour une mauvaise chute : elle avait alors été testée négative. Depuis, sa fille se pose beaucoup de questions et se heurte à un mur.

L'hôpital est-il un lieu d'infection au Covid-19 ? Ces derniers jours, plusieurs foyers de contamination sont apparus au sein même d'établissements hospitaliers, pourtant censés respecter particulièrement les protocoles sanitaires : Bastia, Dieppe, Compiègne, Brest, Morlaix, La Châtre, Cahors, Périgueux... A cette liste on doit sans doute ajouter l'hôpital de Pithiviers.

C'est ce qui ressort du témoignage édifiant que France Bleu Orléans a recueilli : celui de Nathalie Devienne. Sa maman âgée de 89 ans, originaire de Rouvres-Saint-Jean, est décédée le 24 janvier des suites du Covid-19, au sein de l'hôpital de Pithiviers. Elle y avait été admise 1 mois plus tôt, avec un test négatif, après avoir fait une chute. Depuis, Nathalie Devienne veut savoir la vérité.

Dans quelles circonstances votre mère a t-elle été hospitalisée à Pithiviers ?

Ma mère était parfaitement autonome et avait son propre appartement. Elle allait bien, mais elle fait une mauvaise chute le 23 décembre dernier, nous avons appelé les pompiers qui l'ont transportée aux urgences de l'hôpital de Pithiviers. Là-bas, comme le veut le protocole actuel lors de toute admission, elle a subi un test PCR au Covid-19 : elle était négative.

Son séjour s'est ensuite prolongé ?

Oui, elle s'était cassé le col du fémur 4 ans plus tôt, il fallait vérifier que ce n'était pas de nouveau la même chose. Elle a donc été admise au service SSR (soins de suite et de réadaptation). Un médecin a ensuite suspecté des nodules au foie, voire un début de cancer au pancréas et a souhaité faire des analyses : elle devait passer un PET scam à Montargis le 13 janvier, mais l'examen n'a jamais eu lieu, et je ne sais pas pourquoi.

Et c'est à ce moment-là qu'elle vous a parlé de plusieurs cas de Covid au sein du service SSR...

Le 14 janvier, elle m'annonce au téléphone que les visites sont suspendues car il y a plusieurs cas de Covid au sein du service SSR : 9, à sa connaissance. Elle m'explique alors qu'elle a subi un nouveau test PCR la veille, donc le 13 janvier, et qu'elle était de nouveau négative, ce que m'a confirmé un médecin.

Puis la situation s'aggrave brusquement...

Quand je l'ai appelée le dimanche 17 janvier, elle m'a dit qu'elle avait eu beaucoup de fièvre la nuit précédente et qu'elle ne se sentait pas bien du tout. Elle avait du mal à parler. Le lendemain, 18 janvier, l'hôpital m'annonce que ma mère a eu une suspicion de Covid, un nouveau test PCR est réalisé, et cette fois-ci elle est positive. Ma maman est partie le dimanche 24 janvier, des suites du Covid - c'est ce qu'indique le certificat de décès - qu'elle n'a pu contracter qu'à l'intérieur de l'hôpital de Pithiviers.

L'hôpital de Pithiviers a-t-il respecté toutes les précautions ?

Pour moi, non. Ce fameux 13 janvier, lors de ma dernière visite à ma mère, je peux vous assurer que les personnes hospitalisées déambulaient tout à fait librement dans le service, ainsi que les familles. En outre, les gens étaient en chambre double, c'était le cas de ma mère ; à mon avis elle a été mise en contact avec quelqu'un de positif et c'est pour cette raison qu'elle a ensuite été déplacée en chambre seule, mais c'était déjà trop tard.

Que vous répondent l'hôpital de Pithiviers et sa tutelle, le CHRO ?

J'ai demandé le dossier médical de ma mère, je ne l'ai toujours pas à ce jour. Quand je pose des questions embarrassantes, on me prend de très haut, comme on m'a pris de très haut toute au long de l'hospitalisation de ma mère, - en particulier un médecin qui me demande "si je suis du métier"... C'est abominable. Je le vis très mal, je pense qu'il y a un minimum de respect face aux familles : on leur doit quand même la vérité.

Vous n'en resterez pas là ?

Je veux que la lumière soit faite sur la responsabilité de l'hôpital de Pithiviers concernant la contamination de ma mère par le Covid au sein du service SSR. Le CHRO m'a proposé un rendez-vous pour en discuter oralement, mais j'ai refusé car je veux des réponses écrites, à commencer par les copies des 3 tests PCR que ma mère a subis. J'ai contacté un avocat pour mettre tout cela aux mains de la justice.