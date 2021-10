VIDEO - Priscille Déborah, Albigeoise, femme bionique et artiste peintre

Priscille Déborah, ans, n'a plus que son bras gauche, elle a été amputée de ses trois autres membres. Mais cette Tarnaise a fait de son malheur sa force, grâce à une prothèse bionique unique en France. Maman et artiste, elle est l'invitée de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie.

Elle a vécu l'enfer, et c'est une toute autre vie qu'elle s'est réinventée. Une vie meilleure, même. Il y a quinze ans, quand Priscille Déborah tente de se suicider et perd trois de ses quatre membres. Elle est aujourd'hui une mère de famille et artiste accomplie, auteure et conférencière. Elle travaille dans son atelier de Labastide-Dénat, au sud d'Albi, et expose bientôt ses œuvres au musée départemental de Saint-Juéry et dans une galerie à Toulouse.

Voulez-vous bien nous raconter cette histoire qui, comme vous le dîtes, "commence mal et finit bien" ?

Il y a quinze ans, j'ai fait une dépression post-partum et une tentative de suicide. Je me suis jetée sous le métro. J'ai perdu mes deux jambes et le bras droit. Cela m'a amenée à revenir à l'essentiel. J'ai réalisé tous les rêves que je n'avais pas accomplis dans ma première vie, comme devenir artiste-peintre.

Vous peignez des tableaux avec des personnages mi-hommes mi-animaux. Disent-ils quelque chose de vous ?

Certainement, ma peinture est guidée par l'émotion. Mes personnages sont des êtres qui interrogent le spectateur sur leur chemin de vie, ils sont ironiques sur le monde mais très vivants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Peignez-vous avec votre bras bionique, votre prothèse reliée au cerveau ?

Non, elle me sert pour des gestes basiques. En revanche, elle m'aide au quotidien, ouvrir mes pots de peintures, faire sortir la peinture des tubes de peintures à l'huile. Elle m'est indispensable tous les jours. Il faut savoir que l'opération a duré cinq heures, ils ont récupéré les nerfs sectionnés pendant l'amputation et les ont reconnectés aux muscles du bras en retrouvant le schéma moteur initial. Après deux ans de rééducation, je peux ouvrir ma main si je pense à ouvrir la main dans ma tête, c'est magique.

Êtes-vous la seule en France à avoir une prothèse comme celle-ci ?

Il y a un jeune homme opéré cette année et qui est en rééducation. La liste d'attente est longue. Je suis en effet la première en France, avant il fallait aller aux Etats-Unis ou en Autriche. Mon témoignage apporte beaucoup d'espoir aux personnes amputées, ou plus généralement à tous ceux qui ont des coups de mou dans la vie.

Vous parlez aussi dans votre livre de ce dialogue qui n'est pas simple entre les valides et les personnes en situation de handicap...

Plein d'actions vont dans le sens de l'intégration du handicap dans la société, mais il n'y a pas assez de banalisation du handicap. On éveille toujours des sentiments qui oscillent entre la pitié, la compassion, la peur. Je voudrais que la différence soit banalisée. On associe trop le handicap à la maladie ou la tristesse. On peut être handicapé et être heureux ou avoir une famille.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les œuvres de Priscille Déborah seront exposées au musée du Saut du Tarn à Saint-Juéry près d'Albi du 20 octobre au 15 novembre. Et à partir du 2 novembre, elle expose dans sa galerie partenaire, la galerie 21, place du Salin à Toulouse.

Le dernier livre de Priscille Déborah est paru au printemps chez Albin Michel Une vie à Inventer.