TEMOIGNAGE - "Quand je pesais 300 kilos, c'était une suicide à petit feu"

Il y a onze ans, Annick Contiero pesait 300 kilos. Elle en a perdu 220 depuis grâce à une opération de réduction de l'estomac. Grâce à sa volonté. A 60 ans elle souffre de diverses pathologies : dénutrition, hypotension, fibromyalgie, mais elle avance. Présidente de l'association "Le poids du partage", elle a créé un centre associatif pour les personnes atteintes de maladies chroniques : Espace Objectif Santé, et elle se bat pour que l'obésité soit reconnue comme tel. Elle intervient aussi auprès d'étudiants en médecine pour mieux faire connaître ce qu'est l'obésité. Elle témoigne aujourd'hui des défaillances dans la prise en charge et du regard stigmatisant porté souvent sur les patients, y compris par les médecins eux-même.

Avez-vous déjà été confrontée à une forme de stigmatisation de la part du monde médical ?

"Déjà il y a beaucoup de culpabilité qui vous est renvoyée, de jugements et même de la part de professionnels : c'est "on vous a demandé de faire un régime et vous ne le faites pas, donc ce n'est pas bien. On se fait beaucoup gronder. Ce qu'ils ne comprennent pas c'est qu'on est en souffrance psychologique. Quand on a des compulsions, ce sont des troubles du comportement alimentaire. Et pour ça, il n'y avait pas d'accompagnement. On n'alliait pas l'obésité avec la psychiatrie."

"En plus de ça, en tant que personne il faut accepter ce qu'on est. Quand on vous rabâche que vous n'êtes rien, que vous n'arriverez jamais à réussir quoi que ce soit et que vous avez une mauvaise estime de vous, hé bien vous être toujours en échec. Donc quand on rencontre des professionnels, déjà on a honte. On se sent coupable parce qu'on ne bouge pas assez. Au final je trouve que j'ai été laissée pour compte. C'était moi la responsable parce que je ne trouvais pas de solution. C'était ma faute."

"Avec le recul, je sais que ce poids de 300 kilos, c'était un suicide à petit feu. Parce que la société est dure. On vit des discriminations au travail, par exemple quand on vous voit, et que vous ne pouvez pas être embauchée pour votre compétence parce que l'image, elle, n'est pas bien. Il y a une discrimination médicale. En 2009 avant mon opération, je n'avais pas l'accessibilité au scanner. Je ne pouvais pas passer une radio parce que j'étais trop obèse. Il n'y avait pas de lit adapté. C'est pour ça que maintenant, je mène ce combat là. Une personne obèse, il faut du matériel pour l'accueillir, des fauteuils spéciaux. Ici, on essaye d'avoir du matériel pour des personnes de 150 à 200 kilos. Parce que à chaque fois que le matériel n'est pas adapté, on créée de la frustration. Le patient est en difficulté et cette difficulté ne favorise pas le suivi médical, parce que la personne en a marre d'être toujours critiquée, jugée. On entend "si vous avez mal au genou, vous n'avez qu'à perdre du poids. Mais ça c'est limité, c'est réducteur"."

Avez-vous déjà senti que les médecins étaient soit mal formés, soit sourds à vos attentes ?

"Déjà comme on a honte, on n'en parle pas forcément. Et puis je pense que dans la formation initiale, il leur manque de savoir ce qu'est une personne obèse. C'est pour ça que maintenant, j'interviens à l'école de kiné, à la fac de médecine. Ensuite maintenant il y a des DU (Diplômes universitaires), des perfectionnements, et c'est nouveau."

"Dans mon parcours, ma chirurgie, j'ai compris qu'il y avait plusieurs compétences dont j'avais besoin. Et aussi qu'il faut choisir un professionnel qui vous convient. Pas forcément pour la pratique, la technique ou la réputation. Il doit y avoir une alliance thérapeutique, c'est à dire que vous lui faites confiance. C'est là où vous allez vous confier. C'est comme ça que j'ai pu aller voir une psychologue, puis une psychiatre... Parce que j'avais cette confiance. L'équipe je l'ai choisie et là je me sentais bien."

Vous avez été opérée en 2009. Quand vous en parlez, on a le sentiment que ça a été une renaissance...

"Non pas vraiment. J'ai compris mon histoire avec mon poids. J'ai compris qu'en fin de compte, ces 300 kilos c'était le poids d'une souffrance et d'un refuge. Le seul réconfort que je trouvais était dans l'alimentation. Parce que même après la chirurgie, avec les complications, ça a continué. Avant, j'étais dans la boulimie. Après je suis tombée dans l'anorexie. Donc, il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas de facilité. Il y a une histoire de vie qui fait qu'on naît. On vit, avec une éducation, avec des représentations, avec des traumatismes. Puis on subit. Et un jour, on se recentre sur soi parce qu'on trouve des personnes qui nous aident à voir les ressources qu'on a au fond de nous. Non ce n'est pas une renaissance, moi j'aime cette phrase "je suis autrement la même" ".