TEMOIGNAGE : Soignantes non-vaccinées à l’hôpital de Charleville-Mézières, elles ne peuvent plus travailler

Moins d’une quarantaine de salariés du Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (Charleville-Mézières, Sedan, Nouzonville et Fumay), titulaires et contractuels, ne peuvent justifier une première dose de vaccination contre le Covid-19.

Ça représente 1,2 % des 3300 agents. Aucun médecin parmi eux. Il s’agit essentiellement d’infirmiers et d’aide-soignants.

Parmi eux, une quinzaine ont exprimé leur opposition ferme et définitive à la vaccination, les autres sont encore dans une phase d’attente – Thomas Talec, directeur du Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes

Soignants ou non, à compter de ce 15 septembre 2021, ces non-vaccinés voient leurs contrats suspendus, sans rémunération. Ceux qui ont reçu une première dose ont jusqu’au 15 octobre pour justifier d’avoir complété leur schéma vaccinal.

On va suspendre les contrats à regrets mais sans état d’âmes car on ne peut pas avoir 99% des agents qui ont fait l’effort et 1% qui ne le feraient pas sans qu’il y ait de conséquences – Thomas Talec, directeur du Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes

Agents de l’hôpital public, de clinique privée, ou salariés du médico-social, une vingtaine de salariés a décidé de s’organiser en collectif et envisage de déposer un recours en justice contre la suspension de leurs contrats. Celles que nous avons pu rencontrer ont souhaité rester anonymes.

"On a rien"

"La sanction est complétement disproportionnée", pointe une aide-soignante. "On a plus de droit, pas de revenu minimum, on ne peut même pas prétendre aux indemnités de chômage", s’emporte la soignante qui préférerait bénéficier d’une rupture conventionnelle que de voir son contrat suspendu.

On a moins de droit que quelqu’un qui serait condamné pour meurtre. Qu’avons-nous fait - une aide-soignante suspendue

"L’année dernière, on était en temps de guerre. Positifs ou pas positifs, il fallait y aller. Et maintenant que les taux d’incidence sont au plus bas, on exige de nous cette vaccination !", s'indigne une agente hospitalière de Charleville-Mézières.

Courrier recommandé adressé le 8 septembre aux personnels du Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes n'ayant pas reçu une première dose de vaccin anti-Covid © Radio France - Alexandre Blanc

Ces soignants qui font le choix de ne pas se vacciner s’étonnent que leurs collègues vaccinés ne soient pas dépistés régulièrement "alors que la Haute Autorité de Santé répète que le vaccin n’empêche pas l’infection et la transmission".

Une mesure jugée illogique

"Avec un taux de vaccination du personnel à 99%, ils l’ont leur immunité", ajoute une autre aide-soignante qui considère que le respect des gestes barrières et le port des équipements de protection suffit à garantir la sécurité sanitaire.

"L’année dernière, on était en temps de guerre. Positifs ou pas positifs, il fallait y aller. Et maintenant que les taux d’incidence sont au plus bas, on exige de nous cette vaccination !", s'indigne une agente hospitalière de Charleville-Mézières.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dernier argument déployé par cette aide-soignante, le caractère "expérimental" du vaccin et le bafouement du consentement éclairé avant de s’y soumettre. De premières conclusions ont bien été rendues, qui ont permis aux autorités sanitaires d'autoriser la mise sur le marché des vaccins jugés sûrs et efficaces, mais les essais de phase 3 sur des patients volontaires se poursuivent en effet jusqu'en octobre 2022 pour Moderna et mai 2023 pour Pfizer, notamment pour mesurer la durée d'immunité qu'ils garantissent. Quant à la loi Kouchner, qui prévoit un consentement libre et éclairé aux traitements médicaux, elle intègre des exceptions parmi lesquelles la vaccination.

Concernant le vaccin unidose Janssen, l’Agence nationale de sécurité du médicament a relevé ce lundi "un nombre important de cas d’échec du vaccin" et une "surreprésentation de patients vaccinés en réanimation".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas de dégradation de la prise en charge

Avec près de 99% des agents ayant entamé leur parcours vaccinal, les conséquences sur le fonctionnement des hôpitaux du Nord-Ardennes seront limitées. "Il n’y aura aucune dégradation de la prise en charge des patients", souligne le directeur, Thomas Talec. Quelques lits pourraient toutefois fermer au service de médecine et d’orientation gériatrique de Nouzonville. Dans les autres services concernés, les remplaçants étant extrêmement difficiles à trouver, les plannings s’organiseront avec moins de personnel.