TEMOIGNAGE - Sylvie, Deux-Sévrienne opérée après trois déprogrammations

La chirurgie de Sylvie Guerry était considérée comme non-urgente. A cause de la crise du coronavirus, cette habitante de Chizé, dans les Deux-Sèvres, a mis plus d'un an à être opérée.

La date du 6 avril 2021 a été la bonne. Après trois déprogrammations en raison de la crise sanitaire Sylvie Guerry, habitante de Chizé, dans les Deux-Sèvres a été opérée à l'hôpital de Rochefort, en Charente-Maritime. L'intervention s'est déroulée plus d'un an après la date initiale, le 17 mars 2020.

Avec le coronavirus, l'opération de réduction d'estomac de Sylvie est considérée comme non-urgente. "Ça m'a blessé parce que je me suis dit si c'est pas le virus qui me tue ce sont mes kilos. Pour moi il me fallait cette opération parce que je finissais par ne plus pouvoir marcher. Ça devenait difficile même d'aller faire les courses", raconte cette Deux-Sévrienne de 54 ans, maman de deux enfants.

Je ne souhaite à personne de vivre ça

Mais l'intervention est donc annulée à trois reprises, à chaque fois quelques jours avant. Des coups de massue. "Avant la date d'opération on a quinze jours de "régime yaourt", c'est-à-dire un régime à base de tout ce qui est yaourt à 0%, viande blanche et légumes verts. Et au bout de 15 jours, on vous dit ah ben non, il n'y a pas d'opération, donc c'est lourd, c'est très lourd psychologiquement".

Sylvie dit avoir "vraiment sombré. Il a fallu que je me raccroche à des branches. Je me suis raccrochée à l'écriture, à la photo". Et puis il y a eu le soutien de ses amis, Fabrice et Caroline, de sa famille. Ce mardi 13 avril quand nous la rencontrons, Sylvie est en train de travailler sur un texte qui s'intitule "Annulations". Une thérapie. "Ça me coûte moins cher qu'un psy", dit-elle en riant.

La quinquagénaire affiche aujourd'hui un large sourire car l'opération a pu enfin se dérouler. "On se dit youpi. Ça change ma vie quoi". Mais "je souhaite à personne de vivre ça", lance-t-elle.