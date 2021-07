TÉMOIGNAGE -"Tant pis s'il faut que je devienne caissière", Émeline, infirmière iséroise contre la vaccination

Depuis la dernière prise de parole du Président de la République, certains soignants ne décolèrent pas. En début de semaine, Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination devenait obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des Ehpad, des cliniques. Incompréhensible pour Émeline, infirmière anesthésiste à l'hôpital de Voiron (Isère).

"Même si on a 15 ans d'ancienneté dans l'hôpital, notre carrière va s'arrêter là" - Émeline, infirmière anesthésiste en Isère

Même si l'annonce a déjà quelques jours, Émeline n'arrive toujours pas à y croire. Pour cette soignante, si le gouvernement ne change pas sa feuille de route, sa décision est prise, elle quittera le milieu hospitalier. "Je suis toute seule avec mes enfants. Mais s'il faut que je devienne caissière à Carrefour, même si je gagne deux fois moins, tant pis", annonce catégoriquement l'iséroise avant d'ajouter, "on est prêts à ces sacrifices. Même si on a 15 ans d'ancienneté dans l'hôpital, notre carrière va s'arrêter là".

Cette soignante est entrée en contact avec d'autres infirmiers anesthésistes qui ont pris contact avec des avocats parisiens. "Ils vont vraiment voir ce qu'on risque. Est ce qu'on risque de nous sucrer, par exemple, notre titularisation dans la fonction publique ? Parce qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé nous dit 'pas de soignants de vacciner et pas de travail et donc pas de salaire'. Ok, pas de travail, et bien laissons les gens crever comme ça", s'agace cette mère de famille.

Parce que d'après cette infirmière anesthésiste, cette décision concerne quatre des dix collègues de son service. Une situation qui met en danger l'hôpital de Voiron mais aussi et surtout pour les malades. _"Avec six infirmières anesthésiques, au lieu d'avoir cinq salles d'intervention par jour, ils ne seront plus que deux. Il faut savoir une chose, il n'y a que les infirmier(e)s anesthésistes en salle d'intervention pour pouvoir prendre en charge un patient. C'est-à-dire l'endormir, le surveiller pendant l'opération et le réveiller. Tout le monde croit qu'il y a aussi un médecin anesthésiste mais c'est faux. On est tout seul. Je pense qu_'il va y avoir des répercussions massives sur les malades et les prises en charge", prévient Émeline.

Une raison bien précise

Cette infirmière tient à expliquer le pourquoi de sa décision. "Il y a tellement peu de recul vis - à- vis de cette thérapie-génique, mais désolée, une thérapie-génique, c'est vraiment sur des gens qui sont malades. Sur des gens sains, c'est complètement aberrant. Après, nos collègues qui ont eu le vaccin, c'est parce qu'il avait des facteurs de risque. Les quatre non vaccinés, nous n'avons aucun facteur de risque. J'ai eu le covid-19, j'ai encore des anticorps puisque tous les deux mois, je fais des sérologies pour vérifier. J'en ai encore. Il n'y a aucun souci là- dessus", insiste Emeline, soignante à l'hôpital de Voiron.