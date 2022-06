TÉMOIGNAGE - Ancien chef des Urgences de l'hôpital de Cherbourg, il raconte pourquoi il a démissionné

Selon une étude, près de 7 soignants sur 10 en France sont actuellement en situation d’épuisement professionnel. Témoignage rare ce vendredi, celui d'un médecin urgentiste. Ancien chef de service au centre hospitalier public du Cotentin, il a quitté définitivement l’établissement pour exercer à temps plein en tant que médecin urgentiste libéral dans une structure privée à Compiègne (Oise). À l'approche de la retraite - il a 60 ans - il prend la parole.

Étant maltraité vous devenez maltraitant - Charles Jeleff, ancien chef de service au CHPC du Cotentin

Après 35 ans passés à l'hôpital public dont 12 ans à Cherbourg, Charles Jeleff a décidé le 15 mai dernier de ne plus exercer au CHPC de Cherbourg-en-Cotentin et de se concentrer sur son autre activité, à la polyclinique de Compiègne. "Ce qui se passe en ce moment est ahurissant. On est confronté à des gens qui nous dirigent qui ne nous écoutent pas, qui nous méprisent avec des moyens qui sont devenus difficiles. Le personnel aux Urgences est maltraité et étant maltraité vous devenez maltraitant. C'est insupportable. Vous ne pouvez plus cautionner cela".

Sa décision, Charles Jeleff l'a prise l'été dernier. "Ce qui me fait mal c'est que moi je me sors de ce truc là mais que j'ai des collègues qui sont encore dans cette situation et qui vont mal. Il y en a qui m'ont dit que régulièrement dans la journée ça leur arrivait d'aller dans leur bureau et de pleurer, tellement ils n'en pouvaient plus."

Les urgences malades du manque de médecins © Maxppp - Gilles Collas

On n'a pas le droit de fermer les Urgences

Pour Charles Jeleff, aujourd'hui, le système est tel que l'hôpital doit s'organiser pour orienter les patients des Urgences vers d'autres structures et "quand vous dites aux gens les Urgences sont fermées. C'est abominable. On a pas le droit de fermer les Urgences. On a pas le droit de culpabiliser les patients parce qu'ils viennent aux Urgences."

En visite à l’hôpital de Cherbourg, dans la Manche, le Président de la République Emmanuel Macron vient d’annoncer la création d’une « mission d’information d’un mois » © Maxppp - Stéphane Geufroi

On a créé un monstre avec cette histoire d'intérim

Autre problème sensible à l'hôpital : le recours systématique à l'intérim. L'intérim est fait pour pallier une situation urgente de manque mais aujourd'hui les intérimaires sont payés parfois jusqu'à trois fois plus qu'un CDI. "Cet été c'est 3.000 euros les 24h de garde pour un intérimaire quand un CDI gagne moins de 1.000 euros. C'est l'incitation au crime, c'est l'incitation à partir et c'est ce qui se passe aujourd'hui." À Cherbourg, à la mi-juillet, il restera 7 équivalent temps plein alors qu'il en faudrait trois fois plus. "Aujourd'hui, il y a plus de médecins intérimaires à Cherbourg que de médecins titulaires. On a créé un monstre avec cette histoire d'intérim."

Charles Jeleff ancien chef des Urgences de Cherbourg témoigne de la situation à l'hôpital Copier