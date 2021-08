TEMOIGNAGE - Un infirmier du Nord parti en renfort face au coronavirus en Guadeloupe raconte

La quatrième vague de l'épidémie de coronavirus déferle sur les hôpitaux des Antilles. Depuis mercredi 11 août, les équipes peuvent compter sur 240 professionnels de santé supplémentaires arrivés de métropole. Parmi eux, une trentaine de soignants des Hauts-de-France, dont Grégory Riquet.

Cet infirmier libéral installé à Cambrai dans le Nord témoigne d'un "super accueil des Guadeloupéens dès l'aéroport ! On a eu un accueil chaleureux, avec des affiches qui nous ont montré qu'on était attendus sur place." Dès le lendemain, il est affecté en traumatologie à l'hôpital de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe mais rapidement il doit travailler dans plusieurs services car "depuis cinq jours que nous sommes arrivés, il y a eu quatre services qui ont changé pour n'être que des services de médecine covid à part entière."

Il manque des bouteilles d'oxygènes

Le constat est sans appel. Comme lors de la première vague en métropole, les soignants sont obligés de choisir comment ils vont prendre en charge les malades, en évaluant les risques pour chacun qu'il développe une forme plus ou moins grave du coronavirus. "Il y a trop de monde, il y a trop d'afflux qui arrive d'un seul coup dans les urgences" raconte Grégory Briquet. "On ne peut pas mettre 30 personnes dans 25 lits donc oui il faut faire un choix. Pas un choix de ne pas soigner, mais on met des priorités. Sauf que tous les gens viennent plus ou moins avec une détresse respiratoires grave."

Il reçoit des blouses à usage uniques, un masque FFP2 par journée de travail lorsqu'il en faudrait deux, mais le vrai problème selon lui, c'est _"les bouteilles d'oxygène." Aux urgences, ses collègues sont eux aussi confrontés au tri des malades. "Quel est celui qui est vraiment en détresse respiratoire et qui a besoin de 12 ou 15 litres d'oxygène, et qui est-ce qui n'a besoin que d'un ou deux litres ? Le choix est fait, on enlève les un ou deux litres et on donne la bonbonne d'oxygène a un patient qui a besoin d'un gros débit avant d'aller en réanimation."_

On a tellement de population qui se présente à l'hôpital que ça devient de l'humanitaire

Tous ces professionnels de santé se sont engagés pour une mission de deux semaines, mais ceux qui le souhaitent pourront prolonger. "Je sais qu'il y en a qui sont intéressés parce qu'ils ont envie de faire de l'humanitaire. On vient pour un renfort sanitaire mais c'est devenu de l'humanitaire. On a tellement de population qui se présente à l'hôpital que ça devient de l'humanitaire." D'autres équipes de métropole devraient arriver au plus tard la semaine prochaine selon Grégory Riquet.

Face à une telle situation, "le moral, c'est pas évident" admet l'infirmier nordiste. Samedi "sur 24H, il y a eu onze morts. Vous allez me dire que ce n'est pas grand chose, mais sur un hôpital c'est déjà beaucoup." Le relais entre les équipes du matin, de l'après-midi et du soir permet d'échanger, une unité médicale psychologique est également sur place pour écouter tous les jours les soignants qui en ont besoin.

"Mon expérience, c'est la première nuit. J'ai une dame de 54 ans ... pas de réanimation" raconte Grégory Riquet, "c'est perturbant. Oui humainement on se dit on est en France, ça ne peut pas arriver normalement mais si ça peut arriver. On fait des choix toute la journée, donc c'est un peu plus difficile" même en étant déjà confronté à cette nécessité de décision dans son travail habituel. Mais il maintient après quelques détours. "Le fait qu'on soit en équipe fait que .... le moral est plus ou moins bon, mais il est bon."