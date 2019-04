TÉMOIGNAGE - Une aide-soignante dans un EHPAD mayennais : "je me demande si à l'usine ce ne serait pas mieux qu'ici"

Laval, France

Plus de 70% des salariés de ces maisons de retraites ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. Autant ou presque viennent à reculons ou par obligations. Cette enquête montre, selon l'organisation syndicale, le mal-être du personnel dans les EHPAD. Malgré les promesses politiques, la situation humaine et matérielle ne semble pas s'améliorer dans ces établissements.

France Bleu Mayenne a rencontré des aides-soignantes qui témoignent de leur désarroi et de leur souffrance. Un mal-être qui a évidemment des conséquences sur la prise en charge des résident et sur leur propre vie personnelle.

Le soir, on ne couche pas les résidents, on les jette dans le lit", une aide-soignante

"On n'est pas pris au sérieux, on n'est pas entendu, on est géré par des gens qui sont dans des bureaux, qui ne connaissent pas la réalité du terrain. On doit aller vite, donner à manger à plusieurs personnes en même temps" raconte l'une d'elles. "On fait du travail à la chaîne" poursuit une de ses collègues.

On est dans la maltraitance institutionnelle, on est mal-traitant malgré nous", une aide-soignante

Ces femmes, qui voient leur activité professionnelle comme une vocation, demandent à celles et ceux qui décident, élus, gouvernement, de venir passer quelques heures avec elles : "ils passent vite fait quelques minutes, ça donne l'impression que tout est parfait mais ce n'est pas la réalité. Moi je leur dis de venir travailler avec nous dans les mêmes conditions et là ils se rendront compte".

Une jeune aide-soignante s'interroge sur l'avenir de son métier, sur son propre avenir : "je me demande même si à l'usine ce ne serait pas mieux qu'ici".

Si la situation dans ces maisons de retraite lavalloises ne s'améliore pas rapidement, le personnel pourrait alors se mettre en grève. Le syndicat Force Ouvrière envisage désormais de mener une enquête identique au niveau départemental.