TEMOIGNAGE - Une Auvergnate crée une association pour sensibiliser au SOPK

"On m'a détecté un truc pas super cool, le SOPK". C'est en ces termes que la youtubeuse Enjoyphenix parle du syndrome des ovaires polykistiques. Cette maladie est pourtant peu connue du grand public, bien que constatée depuis l'Antiquité et étudiée depuis les années 30. Selon les chercheurs, qui l'ont mise en évidence lors du consensus de Rotterdam en 2003, cette maladie apparaît chez la femme lorsqu'elle possède "au moins deux des trois critères diagnostics suivant : un trouble des cycles menstruels, qui sont plus longs avec une durée courte des règles, de l'acné ou de la pilosité ainsi que la présence de follicules sur les ovaires."

"Un trou noir"

Kelly Martin est une jeune auvergnate de 20 ans. Originaire de Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), elle avait, dans son plus jeune âge, constaté, sans le savoir, des symptômes comme de l'acné, de la pilosité, ainsi qu'une fatigue extrême, au point de ne pas pouvoir se lever pour aller au lycée. Mais c'est après une volonté d'avoir des enfants qu'elle a été diagnostiquée SOPK. "Ca m'est tombé dessus" explique la jeune femme. "Lorsqu'on essaye d'avoir des enfants, on se pose des questions : on apprend à détecter l'ovulation. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas."

Cette maladie pose un certain nombre de problèmes dans la vie de tous les jours. Ophélie, jeune marseillaise touchée par le syndrome, confirme ce handicap au quotidien. "Au travail, parfois, il y a des journées où l'on est moins productive. Il m'arrive de développer des migraines progressivement mais ce n'est pas quelque chose qu'on annonce lors d'un entretien d'embauche."

Pour la docteur Christelle Ballester, gynécologue à la clinique privée La Chataigneraie à Beaumont, ce syndrome peut causer de nombreux problèmes de santé. "Ces patientes sont plus susceptibles de développer du diabète de type 2 ou encore des maladies cardiovasculaires." Le SOPK est une pathologie qu'elle connait bien : la praticienne estime qu'environ une patiente sur trois venue consulter pour des problèmes d'infertilité possède ce syndrome.

Un annuaire des praticiens sensibilisés au SOPK

L'association a été créé en novembre 2018. Depuis sa création, Kelly et Ophélie ont eu l'habitude de répondre aux questions des jeunes femmes qui s'interrogeaient sur leurs symptômes. Des après-midi de tractage sont aussi organisés à Clermont-Ferrand comme à Marseille bientôt.

L'association a aussi lancé des partenariats avec des associations sœurs, comme Bamp! sur l'infertilité ou Endo'Mind sur l'endométriose. Cette semaine, les membres du bureau ont également annoncé un nouveau partenariat qui aura pour but de créer un annuaire des praticiens sensibilisés au SOPK.