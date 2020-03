TEMOIGNAGE - Une ligérienne confinée sur un bateau de croisière en Egypte à cause du coronavirus

C'était le dernier jour des vacances pour Marie*, une habitante de Roche-la-Molière, en croisière sur le Nil avec sa famille. Mais juste avant le départ, tout le bateau a été placé en quarantaine : "On avait quartier libre vendredi après-midi, on est allé se promener dans Louxor. Et puis on nous a fait les tests, le bateau a été bloqué. Sur le groupe plusieurs personne ont été testées positives et ont été emmenées dans un hôpital" raconte-t-elle.

Marie et sa famille, ne sont pas porteur du coronavirus. Ils sont donc confinés sur le bateau qui est amarré à Louxor pour une période de 14 jours.

La vie sur le bateau n'est pas si terrible selon elle, "C'est assez détendu. On n'a pas à se plaindre, on est nourris trois fois par jour, on a des boissons à volonté".

Port du masque et distances de sécurité

En revanche des mesures de précautions ont été mises en place pour éviter d'autres contaminations entre passagers. La température de tout le monde est relevée deux fois par jour. Ils doivent également porter des masques en permanence et respecter des distances de sécurité entre eux. Cependant, Marie, son époux et sa fille dorment tous les trois dans la même cabine.

Même si elle ne se plaint pas des conditions de vie à bord, Marie voudrait quand même pouvoir rentrer en France rapidement: "J'aimerais qu'on nous rapatrie et pour faire la quarantaine en France. C'est très compliqué ici de téléphoner à ma famille." Selon la ligérienne, les autorités françaises et égyptiennes travaillent ensemble pour trouver des solutions.

* le prénom a été modifié.