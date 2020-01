TÉMOIGNAGE - Une Mayennaise appelle un ophtalmologue en septembre dernier, elle a rendez-vous en avril 2021

Château-Gontier, France

Près de deux ans d'attente pour un rendez-vous chez l'ophtalmo, 2 ans ou presque pour un examen de routine ! Nouvelle illustration, hélas, du désert médical mayennais.

Nous sommes dans le sud du département, à Château-Gontier-sur-Mayenne, la deuxième ville la plus peuplée après Laval. Cette dame, que nous prénommons Marie-Françoise pour garantir son anonymat, envoie un message sur les réseaux sociaux il y a quelques jours : "Avoir un rv de routine, j'appelle en septembre, rappelez en janvier. J'appelle. 3 tentatives, bilan, RDV 12 avril....2021 !!!" écrit-elle.

Au micro de France Bleu Mayenne, elle témoigne : "je suis comme toutes les personnes de mon âge, j'ai du mal à lire de près et c'est donc un rendez-vous afin de rectifier mes lunettes. J'ai appelé en septembre dernier. On m'a répondu que les agendas n'étaient pas ouverts et qu'il fallait que je recontacte le cabinet en janvier. J'ai eu du mal à l'avoir. Je m'y suis prise à plusieurs fois. J'ai enfin eu une secrétaire qui m'a dit "rendez-vous en avril 2021". D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. J'ai bien noté le rendez-vous sur mon agenda. Alors, je suppose que pour une urgence on aurait trouvé une date plus rapidement".

Marie-Françoise déplore cette situation et ne comprend pas pourquoi les jeunes médecins, généralistes ou spécialisés, ne veulent pas s'installer en Mayenne. Il y a 3 ou 4 ans, son mari s'était blessé à l'oeil un week-end et le couple avait dû se rendre au CHU d'Angers car aucune garde d'ophtalmologue n'avait été prévue dans le département.

