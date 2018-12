TÉMOIGNAGES : agression à l'hôpital psy d'Allonnes : "on a peur, il faut que ça change!"

Allonnes, France

Ils ne veulent pas que ça recommence. Dimanche dernier, un homme s'est introduit dans l'Etablissement Public de Santé Mentale d'Allonnes. Il a blessé deux infirmiers avec un couteau et un troisième avec un balai. Ce jeudi après-midi, une soixantaine de soignants se sont rassemblés pour dire leurs craintes, avant la tenue d'un CHST extraordinaire consacré à cette question de la sécurité à l'EPSM. Mouvement à l'initiative des salariés (et non des syndicats).

Elodie, infirmière - "J'ai peur pour moi et pour mes collègues"

"J'ai peur pour moi. J'ai peur pour mes collègues. On ne vient pas travailler pour se faire violenter. Ce n'est pas possible! On vient là pour aider les gens et on aimerait le faire dans des conditions adaptée, en toute sécurité. Pour moi, ce qui est s'est passé, c'est déjà un drame. Ça aurait pu être pire. Mais ce n'est pas normal. C'est une situation dramatique, très inquiétante. Il y a un goût de déjà-vu et on aimerait vraiment que les choses s'améliorent"

Valérie, infirmière - "Nous voulons travailler en toute sécurité"

"Nous voulons travailler en sécurité. Que nos familles soient rassurées. Qu'elles sachent que ça va bien se passer au travail. Bien sûr, nous savons qu'il existe des risques inhérents à la profession d'infirmière en psychiatrie. C'est valable pour tous les personnels. Tout le monde peut être concerné par une agression. Mais nous savons faire la part des choses. Là, un niveau de gravité important est atteint. Il s'agit d'un homme venu de l'extérieur. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais tout de même, on a peur, aujourd'hui. C'est un sentiment qui règne chez tous les salariés".