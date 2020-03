TÉMOIGNAGES - Comment des proches d'une infirmière en réanimation vivent cette situation

Les soignants sont au coeur de l'épidémie qui touche actuellement notre pays. Ils sont en première ligne, dans les hôpitaux, les Ehpad. Et notamment les médecins, les infirmiers et les aides-soignants qui sont dans les services de réanimation. C'est le cas de Charline, une jeune infirmière mayennaise de 24 ans qui travaille au CHU d'Angers. Elle est en poste dans le service de réanimation depuis quatre ans qu'elle est diplômée.

Pour ses proches, c'est une situation particulière. La semaine dernière, Charline a travaillé de nuit avec des gardes de 12 heures.

Martin est le compagnon de Charline. Lui qui est confiné à domicile et au chômage technique, dit que "ça se passe bien à la maison. Charline est assez calme mais au fond d'elle, je pense qu'elle est assez stressée".

On est un peu inquiets

Dans leur village au sud de Laval, les parents de Charline essaient de garder un maximum de contact avec leur fille. La maman, Marie, dit "qu'on essaie de s'avoir presque tous les jours en vidéo, c'est important". Une maman qui salue aussi le courage de sa fille : "on sait très bien qu'elle est motivée par son travail, qu'elle est à fond. Mais à côté, on est un petit peu inquiets quand même. On espère que cela ne va pas être trop long cette histoire. C'est vrai qu'on s'inquiète sur le devenir, comment ça va évoluer et si les soignants vont continuer d'être bien protégés car il y a toujours une crainte de contamination. Mais pour l'instant, ça se passe relativement bien."

L'infirmière mayennaise peut compter sur le soutien de ses proches, mais pas seulement. Martin, son futur mari, raconte : "ce matin, je suis allé me promener près de chez moi et j'ai croisé des voisins qui m'ont dit, on pense bien à vous et surtout à Charline dans ces moments là."

A la date du dimanche 29 mars, sept personnes étaient décédées du coronavirus au CHU d'Angers.