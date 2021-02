L'organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF) lance un appel à la grève ce mercredi 24 février, partout en France. Elle dénonce les conditions de travail, le manque de sages-femmes, la précarité, etc.

Mickaëlla a 34 ans. Elle exerce dans un hôpital du Vaucluse depuis plus de onze ans.

J'aime toujours autant mon métier, mais c'est vrai que les matins c'est pas toujours facile de venir travailler.

TÉMOIGNAGES - Grève des sages-femmes : "j'aime toujours mon métier, mais c'est pas facile tous les jours" Copier

Elle regrette le manque de temps accordé aux patientes.

De son côté, Emilie, sa collègue de 31 ans, affirme que les demandes spécifiques de chaque patiente sont de plus en plus nombreuses, mais impossible d'y répondre favorablement : "il y a un manque à tous les niveaux, et forcément ça demande du temps, du personnel et de s'adapter continuellement."