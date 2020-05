Témoignages : partis aider un hôpital francilien, trois infirmiers bretons racontent

Ils ont passé leur mois d'avril sur la ligne de front. Pendant trois semaines, trois étudiants infirmiers du CHU de Rennes, Jonathan, Garance et Steven sont allés renforcer les effectifs de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne). Infirmiers, ils avaient repris leur études pour obtenir le diplôme d'infirmier-antesthéiste, et pouvoir travailler, à terme dans les services de réanimation. En un mois, ils ont suivi une sorte de formation accélérée, en pleine crise du Covid-19.

C'est Jonathan, lassé de devoir "tourner en rond, sur liste d'attente", puisque le virus n'a pas été trop virulent en Bretagne, qui a contacté un cadre de santé à Paris, pour lui demander s'il avait besoin de renfort. Demande acceptée pour lui et ses camarades. Voilà Jonathan et Steven, à leur prise de poste, le 8 avril. Garance arrive deux jours plus tard.

Ça m'a fait bizarre de voir tous ces patients qui étaient là depuis une, deux, trois semaines, presque tous intubés

"On a été hyper bien accueillis, raconte Steven. Mais ça m'a fait bizarre de voir tous ces patients qui étaient là depuis une, deux, trois semaines, presque tous intubés.... Moi ça m’a un peu fait peur. On s’est dit « où on arrive » ?". Et pour relayer les équipes fatiguées, ils sont une trentaine venus de partout en France. Les trois Rennais découvrent alors leur nouveau rythme. Deux nuits consécutives de garde, de 19 heures à sept heures. Puis 48 heures de repos. De nouveau deux gardes. Et ça pendant trois semaines. Entre les deux, ces infirmiers itinérants sont confinés dans un hôtel tout proche, à "regarder des séries, et aller courir", mais aussi "travailler sur nos cours et avancer notre mémoire", explique Steven.

Entre deux gardes, les trois Rennais étaient confinés dans un hôtel proche de l'hôpital. - DR

A l'intérieur du service, "on s'occupait d'un patient chacun par nuit", témoigne Garance. A faire des gestes auxquels ils sont habitués, mais parfois dans des contextes différents. Comme Garance, qui s'est occupée de mettre en place, à deux heures du matin, une circulation extra-corporelle, un dispositif permettant de faire circuler et oxygéner le sang d'un patient avec un système de pompe, à l'extérieur de son corps. Les infirmiers voient alors le combat pour maintenir la dizaine de patients en vie prendre forme, 24 heures sur 24. "Un patient en réanimation, s’il a besoin de quelque chose à deux heures du matin, on ne peut pas attendre le lendemain", confirme Garance. Un combat gagné lorsque certains sortent, ou perdu en cas de décès de patients. "C’est des moments qu’en tant que soignant, on est amenés à vivre… dit Garance. Dans ces cas là, il faut une équipe soudée".

L'impression qu’on a un peu vu les effets du confinement

Les trois Rennais sont rentrés chez eux entre le 30 avril et le 3 mai. Avec le sentiment d'avoir avancé. Garance, encore, a "l’impression qu’on a un peu vu les effets du confinement. Sur la fin de notre contrat, on a vu que des lits étaient vides, on recevait des patients d’autres établissements, que l'hôpital pouvait reprendre ses activités habituelles. Donc on a senti qu’il y avait un peu moins d’urgence à notre départ qu’à notre arrivée". Reste que pendant ces trois semaines, ils ont quitté les départements verts bretons pour plonger directement dans le rouge, en région parisienne, dans l'épicentre français du Covid-19. Et ce alors qu'au moins 25 professionnels de santé au moins sont décédés du Covid-19 en France, selon le dernier décompte effectué par l'AFP. Un bilan sans doute inférieur à la réalité, les données disponibles restant très incomplètes.

Les masques, on les comptait

Alors Jonathan a passé ces trois semaines dans la "peur d'avoir le virus. Et surtout de contaminer ma famille à mon retour, mes grands-parents". Parce que, à l'hôpital Henri-Mondor, comme pour beaucoup de soignants partout en France, le manque de matériel est criant.

"On n’avait pas assez de masques ni de surblouses, poursuit Jonathan. Les masques, on les comptait, il y avait des cachettes de maques, même entre équipes, pour en avoir, alors qu'à la télé on voyait que les masques arrivaient, que les gens en avaient dans la rue, dans la grande distribution". Le tout avec un virus à gérer qu'ils connaissent mal, relate Jonathan. "On faisait des choses sans savoir si c’était très bénéfique pour le patient. On a des connaissances, mais on ne peut pas les appliquer. On est dans un milieu qu’on ne connait pas". Et les familles qu'il est difficile de rassurer.

Les soignants rennais ont eu besoin d'un peu de soutien. - DR

Restera tout de même de ce mois d'avril en réa, "un côté humain inoubliable" décrit par Jonathan, une "immense solidarité, avec des volontaires", dit Garance. Tant ceux qui sont venus des quatre coins de la France que "les infirmières qui passaient leur nuit en garde et rentraient chez elle s'occuper de leurs enfants pendant la journée".

Du repos et des rêves de vacances

Rentrés à Rennes tous les trois, ils ont découvert en sortant de ce tunnel hospitalier, une vie bien différente que celle qu'ils ont vécue dans les murs de l'hôpital. Steven ne comprend pas qu'il ait pu "voir les gens faire les courses en famille… Ils sont vraiment dans l'insouciance. On voit qu’ils n’ont pas vu ce qu’on a vu". Reste désormais à reprendre leurs études... Et "beaucoup dormir", prévoit Jonathan. Qui ajoute. "J'ai vu que plusieurs campings allaient inviter les soignants pour les vacances. Ça fait du bien de penser à ça".