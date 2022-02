TEMOIGNAGES - Près de 48.000 Landais pourraient perdre leur pass vaccinal le 15 février

À partir du 15 février, la dose de rappel devra être réalisée dès trois mois après la fin de son schéma vaccinal initial et dans un délai de quatre mois. Une étape indispensable pour garder son pass vaccinal actif. Pourtant, 14.6 % de Landais, soit plus de 48.000 personnes pourraient voir leur QR code désactivés. Témoignage de celles et ceux qui refusent la dose de rappel.

Les deux doses oui, la troisième, c'est non

Hélène, 63 ans habite à Parentis-en-Born. Après plusieurs jours de réflexion, elle ne souhaite pas recevoir la troisième dose. "Le virus change. Aujourd'hui énormément de gens sont malades même avec trois doses. Quand il était question de protéger les autres, j'étais favorable à la vaccination. Mais désormais, ce n'est plus la question. Je n'ai pas envie, d'injecter un produit complémentaire dans mon corps... Sans parler de complot, d'antivax ou autre."

Tout juste à la retraite, la Landaise est prête à tirer une croix sur certaines activités. "Plutôt que d'aller au restaurant, il faudra prendre un repas à emporter. C'est vrai qu'avec mon mari, nous sommes de jeunes retraités et le repas au restaurant c'est quelque chose d'agréable quand on visite la région. J'espère que l'existence du pass vaccinal ne sera pas trop longue. En revanche, en cas de variant vraiment dangereux, je me réserve le droit de changer d'avis".

J'hésite pour ma mère en Ehpad

Valérie habite sur la commune de Soustons. Après avoir reçu la première et la deuxième dose, elle envisage très sérieusement de ne pas recevoir la dose de rappel. "J'ai accepté les deux premières pour avoir le pass sanitaire. Et j'ai ressenti des troubles physiques. Mon médecin me disait que c'était juste une coïncidence, mais il ne sait pas vraiment. La troisième dose p me préoccupe quand même".

Pourtant, la Landaise n'est pas catégorique dans son choix. Elle veut laisser traîner les choses en espérant que le pass vaccinal disparaisse à l'approche de l'élection présidentielle. "Ce qui m'inquiète, c'est que si je ne le fais pas, je ne pourrais plus rendre visite à ma mère qui est en Ehpad. Donc, ça sera vraiment terrible pour moi, et pour elle. C'est un choix cornélien, comme on dit. Je n'ai pas de position figée. Je ne suis pas du côté de "pro vaccin" ou anti-vaccin. La preuve, j'ai tous mes vaccins à jours et je me suis fait vacciner contre le H1N1, il y a de ça quelques années. Je me garde la liberté de réfléchir, de changer d'avis. Je ne sais pas où est la vérité dans tout ça et qui la connaît vraiment. Même les scientifiques entre eux ne sont pas forcément d'accord. Donc je peux très bien changer d'avis."

J'ai envie d'être dans la contradiction aussi

"C'est vrai que je doute un peu", répond Corentin quand on lui parle de la troisième dose. Ce Montois de 28 ans, envisage aussi de ne pas accepter la troisième dose. Dans un premier temps, la vaccination était surtout un moyen de conserver une vie sociale. "Je suis partagé entre ma liberté de choisir et entre le bien collectif" raconte le jeune homme qui ne se considère pas non plus comme anti vaccin. "Je n'ai pas de soucis contre le vaccin à proprement parler. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, si on se pose des questions, nous sommes immédiatement taxés de complotiste. C'est juste que je doute. Puis il y a aucun un peu d'agacement. Tout le monde me dit ce que je dois faire. J'ai envie d'être dans la contradiction."