TEMOIGNAGES - Rencontre avec des soignants de l'unité d'hospitalisation Covid-19 de l'hôpital de Niort

A Niort, l'hôpital est organisé pour prendre en charge les malades du coronavirus. Deux unités sont réservées aux hospitalisations covid-19. L'unité B ne sert pas pour l'instant, il n'y a que des patients dans la partie A. Ils peuvent rester entre 48 heures et deux semaines.

Le premier jour, ça a été beaucoup de stress

"Nous avons eu au maximum 13 personnes hospitalisées dans l'unité", indique le Dr Simon Sunder, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Niort. Unité dont Eva, infirmière a fait l'ouverture en mars dernier. "Le premier jour, ça a été beaucoup de stress", raconte cette infirmière volontaire pour travailler dans l'unité. "Je n'avais pas eu de formation habillage, déshabillage... Il a fallu mettre tout le matériel nécessaire, c'était une découverte pour tout".

Deux unités sont réservées aux hospitalisations de cas de covid-19 à l'hôpital de Niort © Radio France - Noémie Guillotin

On a ressenti de la frayeur chez certains

A ses côtés Gwendoline, aide-soignante. "On a rapidement accueilli les premiers patients qui étaient je pense très énervés, tendus. Ils avaient dû regarder les infos et ils arrivent ici, on leur dit qu'ils sont covid positif donc pour eux c'est la panique. On a ressenti de la frayeur chez certains".

Dans l'unité, tous les soins sont réorganisés "pour éviter de rentrer dix fois dans une chambre", précise Gwendoline. Et mis à part un petit couac relevé par Eva "avec des masques FFP2 périmés avec des élastiques qui craquaient dans les chambres", pas de problème de matériel.

A Niort, certains patients sont soignés à l'hydroxychloroquine. "On la propose dans le cadre d'un essai thérapeutique promu par le CHU d'Angers et qui a pour objectif de répondre à cette grande question qui fait débat, est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace contre le covid-19 et empêche notamment de développer des formes graves ?", explique le Dr Simon Sunder.

Expliquer à ses proches

"Mes proches, pour eux c'était un peu j'allais vers la mort. les rassurer", raconte Eva, l'infirmière. "C'était à moi de les rassurer. De leur montrer que toutes les précautions étaient mises en place". Elle n'a pas hésité à se porter volontaire tout comme Gwendoline : "c'est une expérience professionnelle sur une crise sanitaire que, j'espère, il n'y aura qu'une fois".

Des soignantes qui ont dû gérer des décès. D'habitude elles n'ont pas à le faire pas mais là "c'est nous qui mettons dans une housse mortuaire. De fermer cette housse, c'est assez compliqué, on ne s'habituera jamais", témoigne Eva. "Et ce qui est très dur, c'est qu'on sait que la famille ne reverra pas le corps après, alors on fait en sorte qu'elle puisse voir la personne une dernière fois".

Ils sont au total une soixantaine de soignants à travailler dans l'unité Covid-19 de l'hôpital de Niort © Radio France - Noémie Guillotin

Les gens qui soutiennent l'hôpital public aujourd'hui, il faut qu'ils continuent à le soutenir dans l'avenir, quand on sera loin derrière cette crise

Les applaudissements pour les soignants à 20 heures ? "Je suis à la campagne et personnellement je ne les entends pas", sourit Eva. "Après c'est très bien mais j'espère que les gens qui applaudissent respectent le confinement". Quant à la prime promise par Emmanuel Macron aux soignants mobilisés, "j'attends".

"Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier la situation dans laquelle on était il y a quelques mois", insiste le Dr Simon Sunder. "On parlait beaucoup des mouvements sociaux dans l'hôpital public. Les gens qui soutiennent l'hôpital public aujourd'hui, il faut qu'ils continuent à le soutenir dans l'avenir, quand on sera loin derrière cette crise".