Températures élevées : la qualité de l'air est dégradée en Mayenne ce mardi et ce mercredi

La qualité de l'air est dégradée ce mardi 22 août dans la majeure partie de la région des Pays de la Loire et en Mayenne. Air Pays de la Loire prévoit le même indice pour ce mercredi 23 août. Seul le Nord-Mayenne sera épargné par cette pollution de l'air à l'ozone. Ce jeudi 24 août, la situation pourrait empirer dans notre département : l'indice de qualité de l'air pourrait passer de dégradé à mauvais. "L'indice de qualité de l'air va de bon à extrêmement mauvais. Dans une année, ce qu'on a le plus souvent, c'est moyen et ensuite, on peut atteindre dans des périodes particulières comme cette semaine, un indice dégradé puis mauvais, voire exceptionnellement très mauvais. Mais cela a été très rarement observé", précise Marion Guitter, ingénieure d'études à Air Pays de la Loire.

Les personnes vulnérables appelées à la vigilance

Cette pollution de l'air est due à une concentration d'ozone plus importante. Elle est favorisée par les températures élevées et se forme à partir de polluants routiers et industriels. "Ce sont des phénomènes de grande ampleur géographique, donc qu'on soit en ville, à la campagne, à n'importe quel endroit du département, globalement, on est confronté à la même situation. Donc il n'y a pas un endroit où on est complètement à l'abri de cette situation-là", explique Marion Guitter, ingénieure d'études chez Air Pays de la Loire.

Face à cette situation, les personnes vulnérables sont appelées à prendre des précautions et notamment celles qui ont des problèmes respiratoires. Il faut éviter de sortir entre 12 heures jusqu'à la fin de la journée, une période où les niveaux d'ozone sont les plus élevés. La pratique d'activité sportive intense est également déconseillée "pour ne pas respirer plus de polluants en augmentant sa fréquence respiratoire", précise Marion Guitter. Il est recommandé de ventiler son logement au maximum la nuit "parce qu'il y a beaucoup de polluants dans l'air intérieur également". Il faut ensuite "ensuite bien fermer la journée pour éviter le moment où il y a le plus d'ozone dans l'air, l'après-midi par exemple", affirme l'ingénieure d'études d'Air Pays de la Loire.

Les personnes vulnérables peuvent s'inscrire sur le site d'Air Pays de la Loire pour être informées quotidiennement de la qualité de l'air et recevoir des notifications en cas de pic de pollution.