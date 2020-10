Templeuve-en-Pévèle : 36 cas de coronavirus au sein d'une maison de retraite

Un EHPAD de Templeuve-en-Pévèle (Nord) est entièrement confiné depuis la semaine dernière après plusieurs cas de Covid-19 détectés au sein de l'établissement. Trente résidents sur 54 sont positifs au coronavirus. Six personnels de la maison de retraite sont aussi contaminés.

Une maison de retraite entièrement confinée dans la Pévèle, après une recrudescence du coronavirus. A Templeuve-en-Pévèle (Nord), au sud-est de Lille, plus de la moitié des résidents du "Logis de la Pévèle" sont actuellement positif au Covid-19. On dénombre en effet trente malades parmi les 54 résidents. Six personnels sont aussi contaminés sur une équipe d'une quarantaine d'employés.

Un premier dépistage, réalisé mi-septembre, avait déjà révélé plusieurs cas et mené à un premier confinement. C'est une deuxième série de tests, réalisée le jeudi 15 octobre, qui est venue alourdir le bilan.

Plateaux-repas

Avant même d'obtenir les résultats, dès le mercredi 14 octobre , la direction de l'établissement, en lien avec l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, a décidé d'isoler tous les résidents du site, qu'ils soient positifs ou négatifs.

L'ensemble des résidents sont donc actuellement confinés dans leurs chambres et pour deux semaines. Ils ne peuvent pas sortir, même pour les repas qu'on leur distribue sur des plateaux.

Certains soins spécifiques ou activités en chambre sont maintenues, mais s'il s'agit de cas positifs les personnels interviennent avec des équipements de protections dédiés au coronavirus.

Visites interdites

Toutes les visites extérieures sont suspendues mais les résidents peuvent toujours communiquer avec leurs proches par téléphone ou via Skype.

"Il faut absolument maintenir le lien social" confie la directrice de l'EHPAD, Marie-Pierre Pelletier, qui souligne que la majorité des malades sont asymptomatiques.

Du côté du personnel, les employés malades ont été renvoyés chez eux.

Toujours selon la direction de l'établissement, trois résidents atteints du Covid sont décédés depuis la mi-septembre mais "sans certitude qu'ils soient morts du virus puisqu'ils souffraient d'autres pathologies".

Dans le deuxième établissement du groupe, l'EHPAD Saint-Camille, à Cysoing, aucun cas positif n'a été détecté sur 31 résidents.