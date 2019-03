Temps d'attente à l'hôpital de Trévenans : "la situation s'aggrave" selon la CGT

La CGT santé de l'hôpital de Trévenans a mené ce mardi une action dans le centre-ville de Montbéliard pour dénoncer les délais d'attente "de plus en plus longs" aux services des urgences.

Selon la CGT, les délais d'attente "de plus en plus longs" aux services des urgences de Trévenans.

Montbéliard, France

La CGT santé de l'hôpital nord Franche-Comté organisait ce mardi une action symbolique dans les rues piétonnes à Montbéliard, dans le Doubs, pour alerter sur la prise en charge des patients aux urgences de l'hôpital de Trévenans. Selon la CGT, le temps d'attente peut monter "jusqu'à 45 heures". Une trentaine de personnes ont répondu à l'appel du syndicat. Pour le symbole, la CGT leur a proposé de créer une file d'attente dans la rue, comme celle que l'on trouve aux urgences.

Jusqu'à 45 heures d'attente sur un brancard"

"Cela peut aller de 20 heures à 45 heures d'attente sur un brancard, et du coup les patients parfois sont hospitalisés en chirurgie alors qu'ils devraient être en médecine, et ça désorganise l'hôpital et on, en a ras-le-bol (...) la situation s'aggrave chroniquement", a déclaré Bruno Lemière, délégué CGT santé, l'organisateur de ce rassemblement. Il réclame la mise en place de nouveaux lits l'embauche de personnels de santé supplémentaires.

"Mettez-vous en colonne et reproduisez ce qui se passe aux urgences!" Copier

"On devrait tous être là! Moi j'ai emmené ma mère plusieurs fois, c'est des queues pas possibles, j'ai bien attendu... je sais pas... 6 heures ou 7 heures... elle attendait un lit pour aller dans le service où elle devait aller", a témoigné au micro de France Bleu Belfort Montbéliard, Camille 70 ans, de Voujeaucourt, venue soutenir les manifestants. Quelques gilets jaunes étaient présents lors de cette opération.

La réaction de l'hôpital de Trévenans

La direction de l'hôpital de Trévenans ne nie pas qu'il faut parfois de la patience aux urgences mais "45 heures d'attente ne concernent que des situations exceptionnelles (...) les services ont été réorganisés pour accueillir les patients dans les bons lits", nous a-t-on précisé.