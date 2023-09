Temps d'attente aux urgences des HUS : "Il faut fluidifier le parcours du patient" estime la direction

Lors d'une conférence de presse sur la rentrée des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), la directrice par intérim, Céline Dugast, a répondu aux polémiques de cet été sur l'attente, pouvant durer des heures, aux urgences . Si elle ne nie pas ce temps d'attente, elle le qualifie cependant de "complexe", et avoue qu'il n'y a pas de solution miracle, mais des pistes de réflexion : "Quand le patient arrive aux urgences, plusieurs options s'offrent à lui : soit une hospitalisation, soit un retour au domicile, soit une orientation vers un autre établissement. Il faut donc que nous ayons des protocoles avec ces établissements, les infirmiers libéraux et l'hospitalisation à domicile".

Création d'un poste de "gestionnaire de lits"

Pour Céline Dugast, il faut aussi revoir les protocoles internes : "On a mis en place depuis le début de l'été un gestionnaire de lits. C'est lui qui fluidifie le parcours du patient. Une fois que le patient a été vu et diagnostiqué, il fait en sorte qu'on ne perde pas de temps sur son orientation : s'il y a besoin par exemple d'examens complémentaires ou d'une hospitalisation. Le gestionnaire de lits, avec l'équipe des urgences, va donc être ce chef d'orchestre pour permettre de lever ces temps d'attente".

Mieux travailler en amont avec la médecine de ville...

Mais pour la directrice par intérim des HUS, la question va bien au delà du service lui-même. "Pour résoudre ce problème il faut que l'on continue à travailler en amont des urgences", explique ainsi la directrice. "Quand un patient n'a pas de médecin traitant, finalement la seule alternative qu'il a c'est d'appeler le 15 ou de se rendre aux urgences, et donc il est très important pour nous d'être très coordonnées avec la médecine de ville pour éviter les passages aux urgences et permettre les admissions directement dans les services adéquats."

"Nous pourrions récupérer 80 lits par jour"

"Et puis en aval des urgences, on peut trouver des lits" ajoute-t-elle. "Nous avons des patients qui peuvent sortir de l'hôpital, mais qui sont en attente d'une solution pour des soins à domicile, d'une hospitalisation dans un autre établissement ou vers un Ehpad, donc notre but c'est de fluidifier ce parcours car si nous pouvions libérer ces 80 lits quotidiens, nous aurions beaucoup moins de difficultés aux urgences." Sans personnel pour s'en occuper, il est inutile d'ajouter des lits, rappelait aussi Céline Dugast, alors que les HUS ont toujours du mal à recruter, notamment sur des postes d'infirmiers et infirmières. Seuls 40 personnes ont été recrutées cet été sur les 60 postes ouverts.