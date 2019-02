Temps d'attente, manque de personnels, situation toujours tendue aux Urgences de Laval

Laval, France

Dans les couloirs des Urgences de l'hôpital de Laval ces derniers jours, des petites pancartes appelaient les patients à se plaindre directement à l'Agence Régionale de Santé et non à la direction en cas de désagrément. Cette inscription a été retirée depuis du service, sans que personne ne sache vraiment qui l'a écrite. C'était en tout cas une façon de mettre en lumière les difficultés globales de l'établissement de santé.

Plus d'une centaine de patients par jour

La situation reste préoccupante. Dans un communiqué alarmiste, la semaine dernière, le syndicat CGT estimait que l'hôpital courait "à la catastrophe sanitaire". Depuis le début de l'année aux Urgences, le nombre de patients a dépassé la centaine d'après un document interne que France Bleu Mayenne s'est procuré (105 patients le 14 janvier par exemple, 102 le 16 janvier et 101 le lendemain). Alors que le service peut accueillir normalement entre 70 et 90 patients par jour.

"Il y a eu des fois où j'attendais plus de quatre heures avec mes enfants !" Copier

Malgré un droit d'alerte déposé l'année dernière par des syndicats de l'hôpital et qui avait permis la réouverture de lits dans certains services, les temps d'attente aux Urgences ne raccourcissent pas. "Il y a eu des fois où j'attendais plus de quatre heures avec mes enfants ! On doit prendre son mal en patience" explique Mélanie une mère de famille. "On attend, on attend et personne ne vient vous voir. Il manque du personnel sûrement. On sait qu’ils font le maximum" renchérit Véronique. "Des fois on ressort des Urgences sans savoir les soins à prodiguer derrière. Il y a un manque de relation. C'est la faute à la fermeture des Urgences de la Polyclinique de toute façon" d'après Sarah.

Un dossier de reconstruction déposé en juillet ?

Lors de ses vœux aux personnels en janvier, le directeur de l'hôpital de Laval, André-Gwénael Pors, avait milité pour la reconstruction de l'ensemble de l'établissement. Mais les comptes de l'hôpital ne sont pas au beau fixe avec un déficit estimé autour des cinq millions d'euros selon certaines sources. La direction travaille quand même à la constitution d'un dossier de reconstruction qu'elle espère déposer à l'Agence Régionale de Santé au mois de juillet. "Pour l'instant l'ARS ne veut pas débloquer d'argent tant que l’on n’a pas équilibré les comptes" explique Sylvie Rossignol secrétaire de la CGT de l'hôpital. "Sauf que pendant ce temps-là on supprime de l'activité, donc du personnel. Et sans personnel, pas d'activité, et sans médecin pas d'activité, donc c'est une chaîne sans fin" termine la syndicaliste.

Une réunion pour évoquer ce sujet aura lieu au mois de mars entre la direction de l'hôpital de Laval et l'Agence Régionale de Santé.