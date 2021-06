"Tendance à la baisse, les gens se démotivent" se désole la responsable d'un centre de vaccination mayennais

Le gouvernement fixe à 35 millions le nombre de Français complètement vaccinés fin août. Les autorités sanitaires appellent la population à se faire vacciner avant les vacances. La vaccination est désormais ouverte à tous les majeurs et même aux adolescents.

Mais il y a comme un relâchement. Chez nous, des centres de vaccination ont de nombreux créneaux disponibles. Si à Laval et à Meslay-du-Maine, les taux de remplissage sont bons, ce n'est pas le cas à Evron, Craon, Villaines-la-Juhel et à Château-Gontier-sur-Mayenne explique le docteur Marie-Christine Salvato : "la tendance est à la baisse, les gens semblent démotivés, l'approche des vacances démotive. C'est dommage, on a beaucoup de places, on peut recevoir les gens toute la journée ou presque. La semaine dernière, c'était complet et là on a vraiment beaucoup de places, c'est pour ça que je dis qu'il y a une démotivation. Si vous voulez aller en Espagne par exemple, il faut une vaccination complète avec les deux doses, il faut se dépêcher si vous avez envie de passer vos vacances dans ce pays".

Pour obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner, par téléphone au 02.43.53.53.00, via le site Doctolib, ou en se rendant directement sur place.