Tendance Yoga, Bordeaux fait son Festival BLISS à Darwin pour les Yogis Girondins

Gironde, France

Le concept du Bliss Festival a été lancé en 2014 par Charlotte Saint Jean et Mika de Brito, tous deux professeurs reconnus de yoga, et Sidonie Siliart de l'agence « Tout ça pour ça ». Le mot « Bliss » signifie en anglais « béatitude, exaltation, bonheur », tout comme il est l'acronyme pour Be, Love, Inspire, Smile et Share (Etre, Aimer, Inspirer, Sourire, Partager). Innové en 2018 par l'association Bellibulle avec une nouvelle formule, le festival a rencontré un large succès auprès du grand public et des plus avertis. Le Bliss souhaite désormais s'ancrer pleinement sur son territoire de Nouvelle Aquitaine avec un festival de yoga qui reflète le dynamisme, la richesse et la qualité des acteurs régionaux, le tout dans une démarche éco-solidaire. Cette nouvelle formule a rencontré un beau succès avec près de 450 pratiquants et plus de 3000 personnes pour sa 5ème édition, avec des cours accessibles à tous, tant sur les tarifs que sur le niveau des pratiques.

Parmi les intervenants , Laura Lobjoit : coordinatrice du festival BLISS, Professeur de yoga et pilates, Emmanuelle Roques : instructeur Pleine Conscience à Bordeaux et dans les Landes, ou Élise Meyrou de l'Atelier Yog à Bordeaux, etc.