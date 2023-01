Tenir ses résolutions ce n'est pas seulement une histoire de volonté

Initier un changement et s'y tenir, c'est souvent difficile. Quatre personnes sur cinq ne tiennent pas leur résolutions.

La motivation ne fait pas tout. Les émotions sont cruciales.

Explications avec Karen Ollivier, spécialiste en neurosciences et libération émotionnelle.

ⓘ Publicité

Pourquoi échoue t on ?

Commençons par la base avec cet enseignement tibétain : "Attention à tes pensées, elles deviennent des paroles. Attention à tes paroles, elles deviennent tes actes. Attention à tes actes parce qu'elles vont devenir des habitudes. Et attention à tes habitudes, parce qu'elles vont devenir ton comportement."

Ainsi tout commence par nos pensées. Et l'une des bonnes nouvelles c'est qu'on peut changer les choses !

Il suffit de donner une intention.

Quelle est l'intention de ce changement que je souhaite ? Quel est le sens ?

Si vous êtes dans votre canapé, vous dites "Je vais aller faire du sport" ; si faire du sport ça n'a aucun sens pour vous ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas vous lever. Si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire ou que ça ne sert à rien, c'est à ce moment que votre cerveau va vous envoyer les messages contraignants, les bénéfices secondaires ... tout ce qui va motiver votre "raison" de ne pas y aller. Tout sera mis en place pour vous prouver que "ca ne sert à rien"

Le cerveau, le nerf de la guerre.

Le cerveau a une grande grande faculté, c'est de se rappeler des dernières expériences.

Donc si les dernières expériences ont été des échecs, vous allez vous mettre inconsciemment en mode échec.

Il vous sera difficile de vous mettre en mouvement parce que vous allez vous dire que de toute façon, c'est voué à l'échec. En revanche, initier le mouvement, joindre le geste à la parole et donc vous lever du canapé et mettre vos baskets va lancer le message au cerveau que vous êtes prêt. initiez peu à peu le passage à l'action : "dans un quart d'heure je me lève du canapé".

Se mettre en mouvement ou en action commence à modifier l'état émotionnel ; et la pensée. En vous levant vous vous projetez et vous visualisez ce que vous êtes capable de faire, comment vous allez y arriver.

Et si vous vous remémorez des expériences passées qui ont été des réussites, ça fonctionne à tous les coups.

Ne pensez pas "il faut que j'aille courir ou que j'arrête de fumer" mais plutôt "j'aimerais prendre soin de ma santé". Là, vous allez aller chercher les moyens et les outils autour de vous pour accéder à ça. La solution viendra naturellement.

Vous allez choisir. N'oubliez pas qu'il vaut mieux des petits objectifs réalisables que des grands objectifs inatteignables. En pensant ainsi vous allez commencer à enclencher quelque chose et vous donnez une indication à votre cerveau qui va se mettre en mode réussite.

Autre bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour changer sa façon de faire ! A tout âge le cerveau s'adapte.

Et les outils pour se faire accompagner sont nombreux : E.F.T. ou Neurofeedback, kinésiologie etc..

Merci à Karen Ollivier praticienne en Neurofeedback dynamique à Cagnes sur mer pour ses explications.

Replay de l'émission complète ici :