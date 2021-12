"J'en peux plus de votre covid de merde !" : testé positif, Benoît Paire est incertain pour l'Open d'Australie

Le tennisman avignonnais Benoît Paire a une nouvelle fois été testé positif au covid, comme lors de deux tournois en 2020, et pourrait renoncer à l'Open d'Australie prévu du 17 au 30 janvier prochain. " Je me sens pas très bien dans ma tête", écrit aussi Benoît Paire.

Le Français Benoît Paire annonce mercredi avoir de nouveau été testé positif au Covid, ce qui pourrait remettre en question sa participation à l'Open d'Australie de tennis, et exprime son ras-le-bol sur le réseaux sociaux. "Bonjour je m'appelle Benoit Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid !! Franchement j'en peux plus de votre Covid de merde !!", a tweeté l'Avignonnais.

Benoît Paire, 46ème joueur mondial, avait notamment déjà été testé positif lors de l'US Open 2020, ce qui avait entraîne une quarantaine forcée de plusieurs jours à New York, puis à nouveau quelques semaines plus tard au tournoi de Hambourg.

Cette nouvelle contamination remet sérieusement en question sa préparation pour l'Open d'Australie qui se tiendra du 17 au 30 janvier. D'autant que mentalement, le Français n'est pas au mieux. "Comment je vais ? À cause du Covid, j'ai le nez qui coule, mais à cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l'autre bout du monde, je me sens pas très bien dans ma tête", écrit Benoît Paire. "L'année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon", poursuit-il, avant d'interpeller les instances du tennis : "@ATPTour vous défendez comment les joueurs dans mon cas ?"