Tension historique à l'hôpital de Rennes, "il faut absolument passer par le 15 avant de venir aux urgences"

Le CHU de Rennes en grande difficulté pour assurer les soins. Depuis 15 jours maintenant la situation se tend de jour en jour avec un pic atteint ce lundi avec 240 passages aux urgences. Une situation inédite où au moins 40 malades attendent sans pouvoir être pris en charge normalement. La direction demande à chacun de remettre le masque en public et d'appeler le 15 avant de venir aux urgences.

ⓘ Publicité

Impossible pour les soignants et médecins de les hospitaliser durablement, faute de personnel et ce, malgré l'ouverture de 26 lits au début du mois de novembre. Plusieurs raisons sont avancées par la direction de l'hôpital pour expliquer cette tension historique. D'abord la triple épidémie qui touche actuellement le pays avec la grippe, le Covid et la bronchiolite.

Ensuite, cet afflux massif lié à la régulation des urgences dans les centres hospitaliers de Vitré et Redon, eux aussi en sous-effectif depuis des mois. De quoi entrainer un sentiment de "perte de contrôle" selon la direction avec une charge de travail importante et un risque de décès dans un couloir des urgences qui grandit de jour en jour.

Autre élément peu rassurant pour les jours à venir : la baisse des températures, l'arrivée de la gastroentérite et la grève des médecins généralistes de ce jeudi 1er décembre 2022. cela pourrait faire augmenter le nombre de passages quotidiens aux urgences de Rennes. Des transferts de malades seront alors effectués en cas de besoin. D'ici là, la direction demande à chacun de remettre le masque en public et d'appeler le 15, le SAMU avant de venir aux urgences.