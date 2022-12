Tension hospitalière : plus de 770 appels par jour au SAMU cette semaine dans la Vienne

Ces vacances de Noël sont loin d'être de tout repos pour les soignants. Le système de santé "en tension" en cette fin d'année 2022. Le département de la Vienne n'est pas épargné avec des urgences et des cabinets médicaux proches de la saturation.

Une tension qui atteint un "pic"

"On est aux alentours de 770 appels par jour au SAMU, explique Mehdi Boudjella, conseiller médical à la délégation départementale de l'ARS (Agence régionale de santé) de la Vienne. Habituellement, lorsqu'on atteint les 400, c'est déjà beaucoup. Pour l'instant, le temps de réponse est inférieur à une minute même si c'est tendu pour les équipes. On commence à atteindre le maximum".

Selon lui, nous sommes au "pic" de cette tension. La pression devrait retomber dans les prochaines semaines. "Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'habituellement les vacances sont toujours une période compliquée avec les congés. Mais cette année, il faut rajouter les épidémies de grippe et de Covid. Il y a également la grève des médecins généralistes qui fait que la demande vers les structures hospitalières augmente. Tous ces facteurs se surajoutent d'où ce pic."

Appeler le 15 avant de se rendre aux urgences

Cette pression pourrait cependant s'amplifier lors de cette fin de semaine. Les urgences de Loudun vont fermer vendredi 30 décembre et celles de Montmorillon seront régulées le week-end du Nouvel an. "Ces réorganisations sont directement liées à la conjoncture, ajoute Mehdi Boudjella. On a des médecins en congé, parce qu'il faut bien qu'ils se reposent. On en a d'autres qui sont en arrêt maladie avec les différentes épidémies. Quand on arrive à ce genre d'organisation, c'est qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée. C'est aussi ça une période de crise : un moment où les moyens ne sont plus suffisants face à la demande."

Mehdi Boudjella invite toutes les personnes qui doivent se rendre aux urgences à contacter le 15 au préalable. L'idée est de réguler au mieux la répartition des patients entre les structures hospitalières et la médecine de ville. Pour Montmorillon et Loudun, l'appel au SAMU sera obligatoire pour espérer une prise en charge lors des jours de réorganisation.