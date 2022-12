Tensions au CHRU de Nancy : pas de plan blanc même si la situation reste sensible

Dans les hôpitaux, les services des urgences continuent de faire face à un afflux élevé de patients. Parmi ces derniers, de nombreux malades du Covid, de la grippe ou de la bronchiolite, en cette période où les 3 virus circulent activement au sein de la population. Face à ce phénomène de surcharge, deux cellules de crise sont organisées chaque semaine au CHRU de Nancy, pour qui la situation reste tenable.

Pas de plan blanc

A l'heure actuelle, la situation n'est pas chaotique au point de déclencher un plan blanc, mais elle n'est pas non plus sans problème. "Pour l'instant, on est ce qu'on appelle 'hôpital en tension', c'est-à-dire, qu'on n'est pas du tout en situation normale. On rouvre des lits supplémentaires, on demande à des médecins de voir un peu plus de patients pour faire face", détaille le professeur Christian Rabaud, infectiologue et président de la Commission médicale d’établissement du CHRU de Nancy. Le tout dans une période où le personnel est encore usé de presque 3 ans de Covid, et où les médecins libéraux font grève .

Ces derniers temps selon l'infectiologue, les fronts du Covid et de la bronchiolite semblent s'adoucir quelque peu. C'est en revanche pour la troisième épidémie que l'inquiétude reste forte en vue des prochains jours voire prochaines semaines. "La grippe monte, c'est clair, pour l'instant sans impact majeur, il n'y a pas de cas grave. Mais c'est vrai que le nombre de cas monte et que le taux de couverture vaccinale n'est pas extraordinaire", précise Christian Rabaud. Avec en première ligne évidemment, les plus fragiles dont les personnes âgées.