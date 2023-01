Tensions aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph de Marseille : un salarié témoigne d'un épuisement général

C'est un salarié épuisé qui souhaite rester anonyme. Richard (son prénom a été changé) travaille aux urgences adultes de Saint-Joseph (8e arrondissement de Marseille) depuis plusieurs années, mais il n'a jamais connu une telle situation : "Tous les jours on craque, on est à bout, on finit les journées en pleurs".

Celui qui ne veut pas préciser sa profession pour ne pas être reconnu fait part de conditions de travail qui se font fortement dégradées, de jour comme de nuit, dans le service des urgences de cet hôpital marseillais : "C'est invivable, il y a trop de patients pour le peu de personnel qui reste. De nuit comme de jour il y a des patients dans les couloirs que l'on essaie d'informer mais qui finissent par devenir agressifs et comme il n'y a pas de service de sécurité on se fait insulter et agresser en permanence. Nous n'avons plus le temps de prendre en charge correctement les patients et parfois on ne peut pas manger pendant toute la durée de notre service, c'est très rude".

« Tous les jours on est à bout, on finit en pleurs » -Richard, employé des urgences adultes de Saint-Joseph

Des conditions de travail qui ont conduit à un épuisement des équipes dans ce service d’urgence qui a accueilli 34.000 patients en 2022, chiffre en hausse de 9% par rapport à 2019. Le 26 décembre dernier le service a même enregistré un pic de 120 passages.

Pour Jean-Mary Inzerillo, délégué CFE-CGC de l’hôpital Saint-Joseph, les arrêts de travail des infirmiers sont compréhensibles : « Ils ont été extrêmement sollicités depuis trois ans, il y a eu trois épidémies cet hiver, et maintenant la grève des médecins, ils sont en sous effectif et ils ne sont pas entendus. Il vaut mieux qu’ils se mettent en arrêt de travail plutôt que de se mettre en danger et de mettre en danger les patients. »

Une « période difficile » depuis trois ans reconnait la direction

De son coté la direction reconnait que l’activité s’est densifiée cette année : « Ces absences sont à analyser au regard de la période difficile que traversent tous les établissements depuis trois ans. L’établissement reste particulièrement attentif aux conditions de travail et fait son maximum pour accompagner les équipes dans un contexte nationalement tendu sur le recrutement des professionnels de santé. Plusieurs rencontres ont ainsi été organisées avec les équipes des urgences fin 2022 pour échanger sur leurs demandes » précise l’hôpital par voix de communiqué.

La direction de l’Hôpital Saint-Joseph veut souligner aussi les efforts qu’elle a faits : malgré une situation budgétaire difficile et pour tenir compte du contexte économique national, l’établissement a décidé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires le versement d’une prime de partage de la valeur de 1500 € pour tous les salariés à temps plein, qui vient s’ajouter à une revalorisation de 3% de la valeur du point conventionnel depuis le 1er juillet 2022.

Lundi 2 janvier les urgences de Saint-Joseph n’ont pu assurer que 40% de leur activité normale. Un service de régulation est toujours activé. Les patients qui le nécessitent sont réorientés vers d’autres hôpitaux.