Tensions aux urgences du CHU de Rennes : les syndicats tirent la sonnette d'alarme

Les représentants du personnel ont déposé un droit d'alerte pour le service des urgences adultes de Pontchaillou, au CHU de Rennes en début de semaine. "Les soignants du service sont au bord de l'asphyxie", s'inquiète Lionel Lepagneul, syndicat CGT. En cause ? 256 entrées ont été enregistrées en 24h ce lundi alors que la capacité d'accueil des urgences est de 180 patients. "Le service était plein à craquer", relève Lionel Lepagneul.

Certains patients ont attendu des heures, allongés sur un brancard, avant qu'on puisse s'occuper d'eux.

Ce jeudi après-midi, les syndicats CGT ont été reçus par la direction du CHU.

Plus de moyens

"On ne veut pas que le service des urgences ferme la nuit, comme à Bordeaux par exemple", confie Lionel Lepagneul. Ce que réclament les syndicats, ce sont plus de moyens humains. "On aurait besoin de plus d'ambulanciers et d'aides-soignants de jour comme de nuit." Du renfort, qui pourrait soulager les soignants, au bord de l'asphyxie.

Les équipes sont épuisées. La santé mentale et physique des soignants est clairement menacée

Contactée, la direction du CHU de Rennes promet d'apporter des précisions et de communiquer sur cette affaire dans les prochains jours.