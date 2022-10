Tensions sur le paracétamol : l'Agence du médicament appelle à limiter la vente à "deux boîtes par patient'

L'impact du Covid-19 se fait toujours ressentir sur les stocks français de paracétamol. Dans un communiqué publié jeudi, l'Agence du médicament (ANSM) recommande de limiter la prescription et la vente de cet antalgique le plus utilisé. L'ANSM fait était de "tensions d'approvisionnement" qui "se prolongent" et préconise donc aux pharmaciens de limiter la vente à "deux boîtes par patient". Cette préconisation a été formulée en accord avec le Collège de la médecine générale et le syndicat des pharmaciens.

À l'approche de l'hiver et pour faire face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, l'ANSM réitère les recommandations qu'elle avait déjà formulées cet été. Depuis juillet, les pharmacies sont déjà soumises à "un contingentement quantitatif", des livraisons rationnées , pour préserver les stocks disponibles dans le temps. Elle rappelle aux professionnels qu'il faut "privilégier" la vente sur ordonnance et adapter la dispense de paracétamol "aux besoins réels" des patients.

L'autorité du médicament demande également aux médecins de ne prescrire du paracétamol qu'en cas de "besoin immédiat" et de réduire, si possible, "la posologie", le nombre de prises par jour. Enfin, elle recommande aux patients de ne pas constituer de stock. Ces tensions d'approvisionnement durent depuis plusieurs mois, en raison de difficultés de production et de l'augmentation des consommations liée au Covid. L'ANSM assure que la production de paracétamol a été "optimisée" pour permettre un approvisionnement continu sur l'ensemble du territoire.