Ça ne va pas fort pour les terrains synthétiques et leurs petites billes noires. Ces pelouses qui contiennent des billes de caoutchouc provenant de pneus sont sous le feu des projecteurs depuis que plusieurs médias ont enquêté sur leur potentiel cancérogène. à Roche-la-Molière on a choisi le liège.

L'émission Envoyé Spécial a lancé jeudi dernier un pavé dans la marre. Les terrains synthétiques sur lesquels on joue au football pourraient être cancérogènes. Le magazine So Foot avait déjà expliqué ce risque. Les petites billes noires que vous ramenez régulièrement à la maison dans les chaussures sont faites à partir de pneus usés et seraient donc très mauvaises pour la santé. Un rapport a été commandé par plusieurs ministères à l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Il devrait être rendu fin juin 2018.

Les billes de liège plutôt que de caoutchouc

À Roche-la-Molière, on se félicite aujourd'hui d'avoir fait un autre choix pour le nouveau terrain du complexe sportif de Grangeneuve. Sur ce terrain, pas de billes noires, ici on a fait un choix un peu plus sexy que le vieux pneu usé : "ces petites graines, c'est du liège concassé, le liège a fait ses preuves en termes d'hygiène, notamment chez nos amis vignobles !" explique le maire de Roche-la-Molière, Éric Berlivet.

Évidemment nul ne savait, à Roche-la-Molière, avant tout le monde que le caoutchouc était potentiellement cancérogène, à l'origine c'était plutôt une affaire de ressenti : "Quand on est en été sur ces terrains, on ressent une chaleur, on s'était renseigné et on avait su que c'était fait à partir de pneus usés, c'est quand même plus judicieux de prendre du liège que du caoutchouc, même si c'est plus cher."

Au niveau des sensations, ce terrain en liège est à peu près pareil que celui en caoutchouc, les petites billes se soulèvent, on peut fouler la pelouse avec grâce, technique et vivacité. Il a coûté 800 000 euros à la commune, c'est effectivement au dessus de ce qui se fait habituellement mais le maire se félicite aussi de la durée de vie de son équipement qui ne devrait pas nécessiter de gros entretiens pendant une dizaine d'années.

