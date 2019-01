Terre de Cévennes: Médecin de Campagne

Meyrueis, France

Direction le petit village cévenol de Meyrueis. C’est là-bas qu’exerce depuis 45 ans le Docteur Jacques Seewagen un médecin généraliste passionné, dévoué qui sillonne depuis des années les routes de sa campagne pour soigner ses patients. Du haut de ses 73 ans Jacques continue d’exercer sa profession avec la même force et la même motivation. Les journées du Docteur commencent tous les jours de la même maniéré. En début de matinée, les consultations au cabinet. Dans la salle d’attente Stella une patiente du docteur.

"c’est vraiment l’image du médecin de campagne. Je connais le docteur depuis l’âge de 12 ans, il est toujours aux petits soins pour les habitants du village. Il répond toujours à nos appels 24/24 ".

Après 3 heures de consultations le docteur prend la direction de la maison de retraite du village. Il rencontre un à un les résidents.

Le docteur continue sa journée avec des visites à domicile. Une façon pour lui de mieux comprendre les besoins de ses patients.

ça m’apporte de voir leur lieux de vie, leur environnement et ainsi de mieux les soigner.

Médecin de Campagne une espèce en voie de disparition

Depuis de nombreuses années, la pénurie en professionnels de santé et plus particulièrement en médecins généralistes et chirurgiens-dentistes dans les départements ruraux comme la Lozère suscite de grandes inquiétudes. Les médecins libéraux et dentistes sont répartis de façon assez inégale sur Le territoire. On compte actuellement 66 médecins généralistes et 42 dentistes, évidemment plus présents dans les secteurs de Mende, Marvejols, Saint- Chély d’Apcher.

Il existe en Lozère de nombreux dispositifs pour lutter contre la désertification médicale :

aide à la création des maisons de santé

bourses financières (installations et stages) attribuées aux internes de médecine générale et étudiants de 5ème et 6ème année de chirurgie dentaire.



campagne d’informations auprès des étudiants et des enseignants des facultés de médecine et de chirurgie dentaire.

L'aide à l'installation

Le Conseil départemental de la Lozère a mis en place des mesures d’accompagnement financier en faveur des étudiants en médecine générale, qui s’engagent à exercer sur le département. A ce jour, 3 jeunes médecins exercent déjà en Lozère. Le Conseil départemental a consacré près de 140 000 euros à ce dispositif depuis 2008.



