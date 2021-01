Territoire de Belfort : besoin de "renforts humains" dans les centres de vaccination

Sur l'ensemble du Nord Franche-Comté, sept centres de vaccination devraient être opérationnels d'ici quelques semaines. Deux centres vont être fonctionnels dès ce vendredi,à l'espace Victor Hugo de Montbéliard età Trévenans.

Un autre centre va ouvrir à Belfort la semaine prochaine, au gymnase du Phare. Quatre autres centres devraient ensuite être ouverts dans les prochaines semaine : à Héricourt, à Audincourt et deux autres dans le Territoire de Belfort : dans le pays sous-vosgien et dans le sud Territoire.

Assurer la montée en charge

"La mise en place de cette stratégie vaccinale nécessite rapidement le déploiement de renforts humains", explique l'ARS dans un communiqué. Pour "assurer la montée en charge" des deux premiers centres de vaccination du Territoire de Belfort, "l’ensemble des professionnels de santé aptes à effectuer des injections de vaccins sont invités dès à présent", à se faire connaître auprès de l'ARS.

Comment ? Il suffit d'adresser un mail à l'adresse suivante : ars-bfc-covid19-vac-90@ars.sante.fr. "L’implication de tous est essentielle à la réussite du dispositif qui permettra ainsi une délivrance rapide des 4.875 premières doses de vaccin reçues à l'Hôpital Nord Franche-Comté".

Une moyenne de 100 personnes par jour

_"A partir du moment où on a un médecin et un infirmier dans un centre, on peut vacciner à peu près 100 personnes par jour", i_ndique à France Bleu Belfort Montbéliard Agnès Hochart, déléguée territoriale de l'ARS pour le Nord Franche-Comté.

"Pour l'instant l'hôpital n'a pas de visibilité sur le nombre de personnels qui souhaitent se faire vacciner, mais au vu du remplissage des plannings, ça semble remporter un succès plutôt important". Potentiellement, 1.400 agents de plus de 50 ans de l'hôpital pourraient être pris en charge.

"On est encore en recherche de volontaires, mais on a déjà un nombre relativement important de médecins et d'infirmiers qui se sont proposés pour venir vacciner dans ces centres donc on est plutôt confiants", conclut-elle.

