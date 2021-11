Territoire de Belfort : de nouvelles mesures face à la progression fulgurante du Covid

La Covid 19 flambe à nouveau dans le Territoire de Belfort ou le taux d'incidence a été multiplié par ... dix en un mois. On est passé de 22 à 238 cas pour 100 000 habitants. C'est avec le Jura et la Saône et Loire le département de la région ou le taux est aujourd'hui le plus élevé. " Sur les autres vagues, nous n'avions pas eu une augmentation aussi forte en aussi peu de temps", indique Agnès Hochart de l'antenne nord Franche-Comté de l'ARS.

Masque obligatoire sur le Mois givré et tous les regroupements

Le masque restera obligatoire dans les cinémas, théâtres, etc, ... La préfecture a aussi décidé de prolonger son arrêté le rendant aussi obligatoire aux abords des crèches, écoles, gares, dans les files d'attente ainsi que dans les regroupements sur l'espace public. " Pour les marchés de Noël, le Mois givré, une fête ou une chorale sur la place du village, on aura l'obligation du port du masque. Par exemple, le concert d'Amel Bent qui va rassembler des centaines de personnes sur la place d'Armes", indique le préfet Jean-Marie Girier. Autrement dit, si vous faites vos courses de Noël dans le faubourg de France, le masque ne sera obligatoire qu'en entrant dans les magasins.

Vaccination : les ambulances Jussieu en renfort

Pour tenter s'endiguer cette cinquième vague, la préfecture veut accélérer la vaccination. Il est déjà possible de recevoir des injections dans 42 des 49 pharmacies du département, chez son généraliste, par les infirmières à domicile et dans les deux centres de vaccination (Belfort et Grandvillars). Dés la semaine prochaine, un nouveau dispositif sera déployé dans les communes plus reculées. " On va proposer aux communes les plus éloignées de Belfort les ambulances Jussieu qui viendraient toute une journée pour vacciner les habitants. On va le faire deux fois par semaine donc dans deux communes par semaine" détaille Jean-Marie Girier. Ces mêmes ambulances seront aussi déployées le week-end dans les centres commerciaux du département Leclerc, Auchan et Cora. Par ailleurs, de nouveaux créneaux de vaccination seront aussi ouverts dans les centres de Belfort et Grandvillars.

Une situation jugée grave et alarmante à l'hôpital de Trévenans

Les inquiétudes sont aussi vives à l'hôpital nord Franche-Comté de Trévenans ou " la situation est grave", a lâché Agnès Hochart de l'antenne locale de l'ARS, Agence Régionale de Santé. Les patients Covid sont de plus en plus nombreux. On en compte actuellement 18 dont deux en réanimation mais les projections sont alarmantes. Le chiffre devrait atteindre une trentaine d'hospitalisations d'ici la fin de semaine. Conséquence, le plan blanc pourrait être réactivé dans les prochains jours avec une possible déprogrammation des opérations non urgentes, indique la préfecture du Territoire de Belfort.