Territoire de Belfort : des ateliers pour "bien se nourrir pour bien vieillir"

Par Caroline Felix, France Bleu Belfort-Montbéliard

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics essaient de maintenir les personnes âgées le plus longtemps à leur domicile. Pour éviter la case maison de retraite, elles doivent devenir de plus en plus autonome et en bonne santé. Ça passe notamment par une bonne alimentation.