Vaccination dans le Territoire de Belfort : deuxième injection dans les centres mobiles à partir du 1er mars

Dans le Territoire de Belfort, les personnes dites "à risque" et les plus de 75 ans recevront leur deuxième injection des vaccins Pfizer et Moderna contre la Covid 19 à partir du lundi 1er mars dans les centres de vaccination mobiles.

C'est la deuxième et dernière étape dans le processus de vaccination contre la Covid 19 dans les centres mobiles du Territoire de Belfort. Les personnes prioritaires, à la santé fragile et celles qui ont plus de 75 ans, vont pouvoir recevoir leur deuxième injection des vaccins Pfizer et Moderna à partir de lundi prochain 1er mars.

A Châtenois les Forges, Rougemont le château et Fontaine

Cette deuxième phase va se dérouler sur l'ensemble de la semaine jusqu'au samedi 6 mars. Les centres mobiles seront situés à Châtenois-les-Forges, Rougemont-le-Château et Fontaine (détail plus bas) aux mêmes lieux et mêmes horaires que lors de la première injection.

Les dates à retenir

Lundi 1er et mardi 2 mars >> Châtenois-les Forges

Châtenois-les Forges Mercredi 3 et jeudi 4 mars >> Rougemont-le-Château

Rougemont-le-Château Vendredi 5 et samedi 6 mars >> Fontaine

Mille personnes déjà vaccinées

Mille personnes vulnérables ou/et de plus de 75 ans ont reçu leur première piqûre depuis le début de la campagne le 1er février lancée par le Département, en partenariat avec l’Etat et l’ARS, l'Agence Régionale de Santé. 100% des rendez-vous ont été honorés. Toutes les personnes vaccinées en février ont reçu un appel téléphonique pour confirmer le rendez-vous pour la seconde injection, le délai de quatre semaines à respecter ayant été atteint.