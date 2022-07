Territoire de Belfort : l'appel à la vigilance du préfet face à la forte hausse des cas de covid

Le nombre de cas de Covid est en nette augmentation depuis plusieurs jours dans le pays. Le Territoire de Belfort n'échappe à cette tendance générale. "Ainsi, le taux d’incidence est aujourd’hui de 777 cas positifs pour 100 000 habitants dans le département. Le virus se développe et le taux de positivité des tests est de 29%", indique ce mercredi soir la Préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué.

63 hospitalisations dues au covid dont deux malades en réanimation

La situation hospitalière se dégrade également puisque 63 personnes sont actuellement admises à l’Hôpital Nord Franche-Comté à cause du Covid et deux personnes ont été placées en réanimation. "Depuis le début de la crise sanitaire, 852 décès ont été enregistrés à l’HNFC pour 3 781 retours à domicile". Dans ce contexte, Raphaël Sodini, préfet du Territoire de Belfort, en appelle à la vigilance et à la responsabilité de tous les Terrifortains. La pandémie est encore là, alerte le préfet qui encourage les personnes de plus de 60 ans, premières "victimes" à se faire vacciner.

L'enjeu des doses de rappel

La préfecture du Territoire indique que pour se protéger du virus, il est recommandé de faire une nouvelle dose de rappel :

• 6 mois après le premier rappel de 60 à 79 ans

• 3 mois après le premier rappel à partir de 80 ans

Dans le Territoire de Belfort, la vaccination en ville est repartie à la hausse. Les commandes de vaccins ont marqué une forte augmentation cette semaine. Les autorités recommandent de porter le masque dans les lieux clos et de promiscuité, en particulier les transports en commun.

Reprendre les bonnes habitudes

La préfecture encourage la population à reprendre les bonnes habitudes et à respecter les consignes suivantes :