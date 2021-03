Territoire de Belfort : le gymnase du Phare à Belfort pourrait vacciner plus de monde

Le gouvernement souhaite vacciner plus de trois millions de Français d'ici trois semaines. Pour cela, le ministre de la Santé, Olivier Véran, souhaite que chaque département se dote d'un méga-centre de vaccination.

Dans le Territoire de Belfort, Florian Bouquet, le président du Conseil départemental, penche plutôt pour une intensification des vaccinations dans les centres déjà existants, c’est-à-dire à Giromagny, à Grandvillars et au gymnase du phare à Belfort : "Les Parisiens en ont tendance à vouloir plein de grandes choses, mais sur le terrain on a déjà des solutions qui ont été mises en œuvre dès janvier", explique-t-il.

"On fonctionne déjà 6 jours sur 7. On peut monter en charge au niveau des couloirs de vaccination, mettre en place les rappels en parallèle des premières injections. Tout cela contribuera à renforcer la vaccination, détaille l'élu. Mais je rappelle quand même que nous sommes toujours dépendants des doses que l'on nous procure."

Pour rappel, la vaccination est désormais élargie aux plus de 70 ans qui peuvent aussi prendre rendez-vous dans les centres de vaccinations. Au total 15200 terrifortains ont reçu une 1ère injection (soit 10% de la population) et plus de 8100 personnes ont reçu leur deuxième dose. Près de 53 % des plus de 75 ans sont aussi vaccinés.

La campagne de vaccination mobile se poursuit

Deux mois après le lancement de la campagne de vaccination mobile, l'unité termine cette semaine sont deuxième tour du département, elle aura permis de vacciner 3.000 personnes.

Ce mercredi, il reste des places à Lachapelle-sous-Chaux et à Novillars. Pour prendre rendez-vous, il faut contacter le 0 805 690 784 entre 9 heures et 18 heures, du lundi au vendredi et de 9 heures à 13 heures le samedi.

Les 29 et 30 mars, l'unité mobile sera, de nouveau, à Châtenois-les-Forges, au gymnase. Les 31 mars et 1er avril à Rougemont-le-Château, et les 2 et 3 avril dans la salle polyvalente de Fontaine. 540 doses de vaccin Moderna sont prévues pour cette semaine.

La question du report des élections départementales et régionales

Les citoyens ont aussi besoin d'élus installés légitimement"

À cause de la pandémie, les élections départementales et régionales pourraient être reportées. Initialement prévues en mars, elles doivent maintenant se tenir les 13 et 20 juin prochain, mais le Conseil scientifique doit rendre son avis sur le sujet le 1er avril. Florian Bouquet, lui, se prononce pour le maintien du scrutin à cette date, "parce que la vie démocratique doit s'exercer et on ne peut pas remettre la vie démocratique entre les mains d'un d'une poignée de scientifiques, justifie-t-il. Je considère qu'aller voter n'est pas plus dangereux que d'aller acheter sa baguette à la boulangerie."