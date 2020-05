Territoire de Belfort : le maire "miraculé" de Froidefontaine sera réélu à l’hôpital

Encore convalescent et affaibli par le coronavirus qui l’a plongé dans le coma pendant un mois, le maire de Froidefontaine Bernard Viatte sera prochainement réélu pour un second mandat. Mais il ne pourra pas assister à la séance du conseil.

Les communes où il n’y aura pas de second tour des élections municipales ont jusqu’au 28 mai pour installer leur nouveau conseil et élire leur maire. Ce sera notamment le cas ce samedi à Valdoie et Ronchamp. A Froidefontaine, petit village de 465 habitants dans le Territoire de Belfort, la situation est très particulière et inédite. Le conseil se réunira mardi prochain 26 mai à 20h en mairie et à huis clos pour reconduire le maire sortant dans ses fonctions.

Réélu sur un lit d’hôpital

Candidat à sa propre succession, Bernard Viatte, 63 ans, ne sera pas en mesure d’assister à la séance d’installation du conseil municipal de Froidefontaine. Son état de santé est jugé encore trop fragile. Il sera donc réélu maire à distance… sur son lit d’hôpital de Trévenans. Sa présence n’est pas obligatoire, mentionne le code électoral. Les dix autres conseillers municipaux procéderont au vote sans lui.

Dans l’attente d’une place au centre Bretegnier d’Héricourt

Encore trop diminué, le maire sortant n’est pas encore sur le chemin du retour au village. Il n’a le droit pour l’instant qu’à une seule visite par semaine et uniquement d’un proche dans sa chambre de l’hôpital de Trévenans. "Oui, il se considère comme un miraculé. Il a passé un mois dans le coma. Il va beaucoup mieux aujourd’hui, a un bon moral mais est encore très affaibli", confie Hervé Frachisse, son fidèle premier adjoint et ancien maire. Bernard Viatte est actuellement dans l’attente d’une place au centre de réadaptation Bretegnier d’Héricourt qui remet sur pied les malades du Covid-19.

Plongé dans le coma pendant quatre longues semaines

Après avoir contracté le coronavirus, l’état de santé de l’élu s’était rapidement dégradé dans les jours qui ont suivi le premier tour des municipales du 15 mars. Admis en réanimation à Trévenans, l’élu de Froidefontaine a ensuite passé quatre longues semaines dans le coma. Il avait fait partie des premiers patients évacués fin mars par avion et sous assistance respiratoire depuis Courcelles les Montbéliard vers un hôpital d’Aix-en-Provence afin de désengorger le service réanimation de Trévenans. Il est revenu en ambulance à l’hôpital nord Franche-Comté début mai.

Le toit de l’église l’attend

Cette réélection à venir comme maire sera la première étape avant son retour dans le village qu’il est encore difficile de programmer. "Notre ami Bernard est en voie de guérison. Il sera tout content de reprendre sa place de maire quand il reviendra. Ses amis maires ont toujours demandé de ses nouvelles pendant son absence", rappelle Hervé Frachisse. L’élu miraculé attaquera, quand il le pourra, son deuxième mandat par la réfection du toit de l’église. Le feu vert pour le lancement des travaux vient d’être donné. Une autre vie va commencer…