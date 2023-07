Territoire de Belfort : on peut désormais renouveler son ordonnance en pharmacie

Une nouveauté qui peut vous intéresser si vous souffrez de certaines maladies : cystite, angine ou rhino-conjonctivite allergique. Plusieurs pharmacies et infirmier(e)s du Territoire de Belfort peuvent désormais renouveler votre ordonnance, après un rapide examen. Plus besoin de retourner chez son médecin pour le faire.

Pallier le manque de médecins

La consultation se passe directement au comptoir. Il faut l'accord du médecin et l'ordonnance. Le pharmacien ou la pharmacienne contrôle certains paramètres. "On va prendre la tension, si la tension n'est pas correcte, on ne pourra pas prendre en charge", explique Melissa Hresko, pharmacienne à Bourogne. Dans ce cas, elle peut aider les patients à trouver un médecin rapidement, ou orienter vers les urgences, si nécessaire.

Pas de prescription, donc. Il ne s'agit pas de remplacer le médecin, mais de le décharger, et dépanner les patients. "J'avais eu quelqu'un de Paris qui venait et qui n'avait plus son traitement et n'avait pas de médecin sur place", relate Melissa Hresko. "C'était un samedi matin, il n'avait que son ancienne ordonnance sur lui. Je lui ai proposé la consultation et il est reparti content, avec son traitement."

Ce service proposé par les membres de la Communauté territoriale de santé (CPTS) du pourtour Belfortain a pour but de pallier le manque de médecins dans le Territoire de Belfort. "On a déjà moins de médecins qu'avant, et on va arriver dans la période d'été donc il y aura les congés", confirme Sylvie Badiqué, infirmière libérale à Bessoncourt. "On peut faire avancer les choses et éviter que les gens aillent aux urgences pour des petites pathologies qui peuvent se régler comme ça."

