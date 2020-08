Territoire de Belfort : port du masque obligatoire pour les rassemblements de plus de 10 personnes

Le port du masque est désormais obligatoire, en extérieur et pour les événements rassemblant plus de dix personnes, sur l'ensemble du Nord Franche-Comté. Après le Doubs et la Haute-Saône, le Préfet du Territoire de Belfort vient ce lundi de prendre un arrêté en ce sens. Explications.