Territoire de Belfort : un vététiste gravement brûlé par une plante toxique

Vigilance si vous êtes randonneur, ou cycliste ou simplement si vous aimez vous promener en pleine nature. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de la Berce du Caucase, une plante ornementale au départ mais qui est devenue invasive. Elle peut monter à plusieurs mètres de haut. On la reconnait à ses dizaines de petites fleurs blanches en coupole. On la retrouve désormais un peu partout.

Problème : elle est extrêmement dangereuse et sa sève peut causer des brûlures très importantes. C'est ce qui est arrivé à un vététiste de Giromagny, dont la jambe gravement atteinte, comme brûlée au deuxième degré.

Au début, les lésions sont restées faibles avant de rapidement évoluer. - Sébastien Rossi

Des cloques énormes sur le mollet

Quand il enlève son bandage, Sébastien révèle des plaies violettes et purulentes sur tout son mollet. "Je me dis que je m'en sors pas trop mal", dit-il malgré tout. Tout a commencé au retour d'une simple sortie en VTT vers Autrechêne et Vézelois. "C'est en rentrant le soir que l'on a vu que j'avais quelques soucis au niveau des avants-bras et des jambes", explique le cycliste. Un de ses amis, Roby, a lui quelques petites cloques mais rien de comparable à ce que va vivre Sébastien. "Le soir même, il m'a envoyé une photo en me disant "Regarde ce que ça fait". Quand j'ai revu sa jambe, deux jours après, je n'en revenais pas", raconte-t-il.

En l'espace de quelques heures, les lésions deviennent très importantes, empêchant Sébastien de reprendre le travail. "Ca peut monter jusqu'au troisième degré. Donc c'est c'est rouge. Ca vire au noir. C'est vraiment comme si vous étiez brûlé", résume le Giromagnien.

Au plus fort de la brûlures, de très importantes cloques se sont formés sur la jambe de Sébastien - Sébastien Rossi

Une plante dangereuse et trop méconnue

C'est son médecin traitant qui pose le diagnostic : ces brûlures sont dues à la Berce du Caucase, une plante qui prolifère par endroit dans le Territoire de Belfort dont Sébastien n'avaient jamais entendu parler. Alors il souhaite désormais mettre tout le monde en garde. "Ça peut tomber sur des enfants, ça peut tomber sur pas mal de personnes. Donc on se dit qu'il vaut mieux prévenir plutôt que d'avoir des soucis comme ça. Vous imaginez une enfant de cinq ans qui touche à ça? Ça prendrait des proportions assez conséquentes", s'inquiète-t-il.

Comme il l'a amèrement découvert, Sébastien livre un conseil : si vous êtes touché, ne vous exposez surtout pas au soleil. La toxine de la Berce du Caucase s'active au contact de la lumière.