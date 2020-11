Test antigénique en pharmacie : souplesse et rapidité

Le test PCR est longtemps resté le seul disponible pour dépister les cas positifs à la Covid-19. Victimes de leur succès avec de trop longs délais d’attente, ils sont désormais complétés par les tests antigéniques. Un procédé un peu moins fiable mais utile pour désengorger les laboratoires. Il ne faut qu’un quart d’heure environ entre le prélèvement et le résultat. Des tests réalisés dans des pharmacies agréées. Visite chez l’une d’elle pour comprendre le fonctionnement, sans citer le nom de cette officine parce que la publicité est interdite dans cette profession.

L’une des premières conditions est de disposer d'un local bien séparé de l’espace de vente. Ici les médicaments sont disponibles au rez -de-chaussée mais il faut monter au premier étage pour le test. Et entrer dans une large pièce d’une trentaine de mètres carrés. “Nous avons réaménagé notre service orthopédie, nous avons déménagé notre salle de pause. Il a fallu faire de la place pour obtenir cette pièce assez grande, aérée et facile à ventiler” détaille Emilie, la responsable de cette pharmacie.

Déjà 300 tests depuis début novembre

Ici pas de rendez-vous, ni même d’attente pour ceux qui connaissent l'existence du dépistage dans cette pharmacie. “J’en ai entendu parler et je suis venue voir” confie une quadragénaire qui pense présenter certains symptômes. Seule patiente à la réception, elle est rapidement prise en charge pour remplir les formalités administratives. Puis elle est dirigée vers le siège dédié aux tests. “Nous avons reçu une formation pour bien maîtriser le geste du prélèvement” explique Emilie, qui s’est immédiatement manifestée lorsque le test antigénique a été homologué. “Je savais que les labos étaient en tension. Nous avons commencé le 2 novembre. Nous en sommes à 300 tests depuis le début”. Elle a pu observer l’évolution de l’épidémie à travers ses propres courbes, finalement comparables à celles de l’Agence Régionale de Santé. “Il y a aujourd’hui beaucoup moins de cas positifs après trois semaines de confinement. Nous craignons toujours le faux négatif. Pour les personnes à risques présentant des symptômes, nous leur recommandons d’aller passer un test PCR si nous avons un résultat négatif”. Pour que le test soit efficace, il faut le réaliser dans les quatre premiers jours, ce qui correspond à la période où la charge virale est la plus importante.

Vers un embouteillage pour Noël

Le test se fait sans ordonnance, pour toute personne qui veut lever le moindre doute sur une éventuelle contamination. Et la pharmacienne s’attend à recevoir beaucoup de monde dans les jours qui précéderont Noël. “Certains qui nous disent qu’ils voudront passer un test le 24 décembre. Mais ici c’est sans rendez-vous. On va sans doute se rapprocher de l’ARS pour savoir comment on va s’organiser pour Noël” se projette Emilie, consciente que le test antigénique sera pour certain un passage souhaité pour réveillonner sans crainte d’apporter le virus dans leur famille